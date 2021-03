Acusan al actor Eduardo Shacklett de abuso sexual contra una menor de edad

Una usuaria de Twitter acusó al actor Eduardo Shacklett de presuntamente abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad.

La persona, identificada como Vanesa Sumano, narró en un hilo de Twitter su caso; dijo que conoció a Eduardo Shacklett cuando asistió a las grabaciones de la telenovela “Amorcito corazón”, en 2012.

El inicio del hilo de Twitter donde se relata el caso Especial

Aseguró que el actor la llevó al departamento de uno de sus amigos, cuando ella apenas cumplió 17 años, y que él ejerció manipulación contra ella.

así fue el presunto abuso de Eduardo Shacklett

“Yo tenía 16 años, su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar (OBVIO YO ERA UNA MENOR DE EDAD), pero me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mí”, contó Vanesa Sumano.

El testimonio Especial

La joven explicó que tenía miedo de negarse a las peticiones de Eduardo Shacklett, pues “yo tenía el sueño de ser actriz, pero después de lo que ocurrió todos mis sueños se quedaron en eso", agregó. Asimismo, dijo que el histrión le ofreció una beca para estudiar actuación.

Tras el encuentro, detalló, tuvo una serie de sangrados “pero no dije nada porque tenía miedo”.

Eduardo Shacklett Instagram

Finalmente, compartió que la manipulación de Shacklett continuó durante dos años y que decidió revelar lo sucedió pues no desea que otra persona salga “perjudicada por este tipo”.