Acusan a Irina Baeva de maltratar a las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán: 'Está muy histérica'

La separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto generó gran polémica, pues hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha revelado el motivo en particular por el que terminó la relación entre los dos, aunque la actriz dio hace poco sus primeras declaraciones al respecto de su noviazgo.

A pesar de que Irina Baeva ha terminado con los rumores de una supuesta infidelidad de su parte a Gabriel Soto, las especulaciones no terminan, pues ahora, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, asegura que uno de los motivos por el que acabó su noviazgo tiene que ver con maltrato.

El comunicador asegura que Irina habría maltratado a las hijas de Gabriel Soto. Asimismo, el famoso conductor dio más detalles, como desde cuándo se había dado la ruptura en la relación; esto es lo que cuenta Gustavo Adolfo Infante al respecto del escándalo amoroso.

Gustavo Adolfo Infante habla del fin de la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto

Fue durante el programa Sale el Sol que Gustavo Adolfo Infante cuestionó a sus compañeras: "Ustedes son mamás, y yo soy papá, yo pregunto ¿si alguien trata mal a tu hija, qué le vas a responder? eso pasó", sentenció el reconocido entrevistador.

Infante detalló que la pareja dormía en camas separadas desde 4 meses antes de que se revelara el fin de la relación, pues desde ese momento ya habían pactado el fin de su noviazgo, a pesar de que Irina asegura que hace pocos días seguían juntos.

"Tenían 4 meses durmiendo en habitaciones separadas, sí la señora Irina Baeva dice 'no sé que pasó porque estábamos juntos', está mintiendo porque tienen 4 meses durmiendo en habitaciones separadas. Ya estaba hablado que iba a terminar", explicó.

Gustavo añade que de acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, el humor de Irina era muy malo. "Irina está muy histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel, las trataba mal, entonces Gabriel no soportó eso y si a eso le agregamos el rumor de Víctor González y también que Gabriel se quedó a dormir con Cecilia Galliano entonces por eso terminó la relación", aseguró.

Por su parte, Irina Baeva ha realizado una entrevista en HOLA! donde asegura que "su consciencia y corazón están tranquilos" con respecto a lo sucedido en la relación, por lo que asegura que no necesita mandar indirectas a su ex pareja, Gabriel Soto. La actriz no se ha pronunciado sobre las nuevas acusaciones donde la señalan por supuestamente maltratar a las hijas del actor.