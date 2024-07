Nicola Porcella revela que Irina Baeva 'no está bien' tras ruptura con Gabriel Soto | VIDEO

Irina Baeva se encuentra en el ojo del huracán. La famosa actriz rusa no solo vive momentos complicados por las interminables críticas sobre su interpretación de Elena Tejero en la obra Aventurera, pues ahora también vive una escandalosa ruptura con Gabriel Soto.

Ante esto, Nicola Porcella se ha integrado al cast de Aventurera y con ello, ha dado un respiro nuevo a la reconocida puesta en escena. Sin embargo, resulta que él ha notado en su compañera, Irina Baeva, detalles que revelan el estado de la famosa con respecto a la ruptura con Gabriel Soto, lo cual parece haberla afectado profundamente.

La famosa tuvo una relación con actor por cinco años y si bien la misma estuvo plagada de críticas por la cercanía del inicio del noviazgo con el fin del matrimonio de Soto con Geraldine Bazán, parecía que la pareja era bastante estable, pues incluso se comprometieron en algún punto.

Así ve Nicola Porcella a Irina Baeva tras su ruptura con Gabriel Soto

Este fin de semana, Nicola Porcella debutó en la obra de teatro Aventurera, la producción de Juan Osorio protagonizada por Irina Baeva. La mujer vive el escándalo de su reciente ruptura amorosa, donde hablan de una posible infidelidad de parte de ambos actores.

Nicola detalló que la celebridad no la está pasando nada bien, a pesar de que ella ha decidido mantener los temas en lo privado. Esto a pesar de que Gabriel Soto sí ha lanzado fuertes indirectas en contra de la mujer rusa, las cuales han impactado al público en redes sociales.

Ahora, Nicola Porcella ha dado a conocer cómo percibe a la actriz, con quien comparte escena: “Se le nota que no está bien, me da cosita porque se ve una mujer super linda. Se le ve de nobles sentimientos, trabajadora, no ha salido de la obra, sigue ahí", resaltó con admiración.

Además el famoso detalló, "obviamente una ruptura duele, más lo que conlleva eso y que estés en boca de todo el mundo, más lo que habla la gente, lo que se puede inventar, lo que pasa en Aventurera… Creo que es un ensañamiento que mis respetos porque no cualquier persona tiene el temple para pararse en el escenario”, contó.

Nicola Porcella aclaró que no está interesado en mantener una relación más allá de la amistad con Irina Baeva: “Me parece una mujer preciosa, pero de ahí a empezar algo, no. Simplemente hay un trato cordial, a parte acaba de terminar con un gran actor y yo he respetado eso (…) Que me parezca guapa no quiere decir que quiera algo con ella”, puntualizó.