Gabriel Soto le manda dura indirecta a Irina Baeva: 'el universo elimina de tu vida lo que no es para ti'

Al parecer Gabriel Soto está extremadamente dolido tras su ruptura con la soviética Irina Baeva, pues el actor y presunto amante de Cecilia Galliano compartió un duro mensajes en sus redes al parecer dedicado a la mujer que abusó de la su confianza y de la de Alfredo Abundis.

Cae recordar que fue Gabriel Soto quien anunció que había dejado a Irina Bavea, a través de un escueto comunicado que puso en sus historias de Instagram: " través de este mensaje, el más profundo respeto y cariño, comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación", inició.

Sobre los motivos que los llevaron a concluir su romance, el ex de Geraldine Bazán señaló que ambos que mantendrán los detalles en privado, por respeto a ambos, lo cual implicaría que se gritaron, lloraron y hasta se pudieron haber lanzado la licuadora.

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”, agregó.

Ahora, Gabriel Soto colocó un extenso y duro mensaje en las historias de su Instagram, el cual los fans afirman que está dedicado a la rusa, porque es sobre desamor y decepciones en la vida.

“Aceptación: Un día dejé de preocuparme por la idea de que el amor debe durar toda la vida. Entendí que el amor dura lo que tiene que durar”, inicia el mensaje de Gabriel Soto.

“A veces se va más pronto de lo que hubiéramos querido, a veces es como una estrella fugaz, a veces tarda en llegar y a veces también tarda en irse. Ya no me preocupa que las personas me fallen, porque comprendí que esa es la manera en que el universo elimina de tu vida lo que no es para ti”, añadió el famoso.

Hasta ahora, Irina Baeva no le ha emitido alguna indirecta como respuesta a su ex.