Geraldine Bazán se burla de la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva: 'no lo sospechaba... ¡lo sabía!'

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva sorprendió a absolutamente nadie, ni siquiera a su ex esposa Geraldine Bazán, quien ya reaccionó al chisme de la ruptura del actor y la rusa, y las declaraciones que emitió al respecto están dando mucho de qué hablar.

Cabe recordar que Gabriel Soto fue quien anunció que dejó a la soviética a través de un comunicado que puso en sus historias de Instagram, en el cual dejó ver entre líneas que ya estaba muy mal su romance con la originaria de la tierra de la ensalada rusa.

"A través de este mensaje, el más profundo respeto y cariño, comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación", inició el famoso.

Sobre los motivos que los llevaron a concluir su romance, el ex de Geraldine Bazán señaló que ambos que mantendrán los detalles en privado, por respeto a ambos… lo cual implicaría que tuvieron una pelea muy tóxica.

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”, agregó el comunicado.

Ahora, Geraldine Bazán se pronunció respecto a la ruptura de Gabriel Soto con Irina Baeva y las cámaras de Televisa la captaron muy sonriente, como si se sintiera satisfecha con lo que pasó entre el hombre que presuntamente la engañó con la mujer que pasó de ser su amante a su prometida.

“La verdad es que no tengo absolutamente que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco el interés… Era lo que ya sabíamos… No lo sospechaba, lo sabía”, dijo Geraldine Bazán con una tremenda sonrisa en la cara.

Queda esperar a que Irina Baeva se pronuncie al respecto, pues aunque se dijo que era la amante del heredero del Dr. Simi, éste ya salió a decir que ni la conoce y que no la relacionen con ella.