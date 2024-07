Revelan que Juan Osorio sí quería despedir a Irina Baeva de 'Aventurera' pero que no lo dejaron

Todo el mundo quedó decepcionado cuando Juan Osorio anunció que Irina Baeva seguirá siendo la protagonista de “Aventurera”, pese a que una piedra baila más que ella y que su actuación ha decepcionado a todo el pueblo de México. No obstante, se dio a conocer que el productor sí quería despedir a la soviética, pero que no lo dejaron sus patrones por este duro motivo.

Y es que durante una conferencia de prensa, Juan Osorio afirmó que Irina Baeva seguirá en el emblemático papel, pese a que le quedó gigantesco y no se han generado las ventas de boletos esperadas.

“Este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina, ha tenido una fortaleza de las críticas, de los ataques, pero yo no la he visto dudar de su trabajo, de su baile”, señaló.

“Tomé una decisión y lo que más me enorgullece es la unidad en esta compañía. Todos estamos en este barco con Irina, ella merece estar aquí. Todo el equipo me dijo ‘Juan, estamos con Irina y respaldamos lo que ella decida’”, agregó.

Por su parte, Irina Baeva le agradeció el respaldo a Osorio y dijo: “Gracias Juan de verdad por la confianza, te lo dije desde el día uno, te lo digo ahorita, todo el elenco, la verdad es que no me puedo sentir más bendecida”.

“No puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Este barco es nuestro y lo sacaremos a flote. Aceptamos las críticas constructivas con humildad y respeto para mejorar. Estoy muy feliz y agradecida con Juan y el elenco. No me rindo”, abundó la rusa sin habilidades dancísticas.

MEME DESBLOQUEADO

La cara de Daniel Elbittar escuchando a *Irina Baeva* decir que #Aventurera es un gran show de producciones *Juan Osorio", que no se raja y que es una rusa mexicana. pic.twitter.com/ULc02BPL2W — Nubia2 (@Nubiap38) July 12, 2024

Tras ello, la periodista de farándula Ana María Alvarado dio a conocer que Irina Baeva va a seguir en “Aventurera”, no porque Juan Osorio hubiera querido o porque se haya comprometido a aprender a bailar y mejorar su desempeño, sino por cuestiones legales y de contrato.

“Nos estamos dando cuenta que los artistas [Irina] no aceptan las críticas. No son ataques de la prensa, no estamos hablando de su vida privada. Cuando la gente, el público, la prensa, les dice que no están haciendo bien el trabajo para ellos es un ataque”, dijo la especialista en “Sale el Sol”.

Los fans esperan a que “Aventurera” con Irina Baeva fracase más, para sí burlarse con mayor intensidad de la soviética y de los productores del montaje.