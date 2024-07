Gabriel Soto confirma ruptura con Irina Baeva tras cinco años de relación, ¿Cuál fue el motivo?

Este martes, se dio a conocer que la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha llegado a su fin, después de que por varias semanas surgieran los rumores de una separación entre la pareja de famosos que llevaba cinco años de relación y estaba prometida a pisar el altar.

Los rumores de un distanciamiento entre Irina Baeva y Gabriel Soto surgieron cuando aparecieron las fotos del actor en compañía de Cecilia Galeano, su compañera en la obra 'El Precio de la Fama' y ambos lucía sumamente cariñosos entre si, lo que hizo cuestionar al público si la actriz rusa aceptaría este comportamiento.

Además, a Soto no se le vio en el estreno de Aventurera, la obra que protagoniza su ahora ex pareja y ex prometida, con quien inició una relación en simultaneo a su matrimonio con Geraldine Bazán.

Gabriel Soto confirma su separación con Irina Baeva

Fue por medio de un breve comunicado en redes sociales que Gabriel Soto dio a conocer la separación con Irina Baeva. En el mismo, no explican los motivos de la ruptura pero sí hacen una reflexión sobre la relación.

"A través de este mensaje, el más profundo respeto y cariño, comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación", se expone al inicio.

Gabriel Soto confirma ruptura con Irina Baeva Foto: Instagram

Agregan que ambos artistas se encuentran agradecidos por los años de aprendizaje y experiencia que tuvieron al lado del otro. Así mismo, indicaron que la decisión la tomaron "después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez".

La pareja pidió discreción y respeto para vivir el duelo sobre el fin de su relación, además que indicaron que los motivos detrás de su rompimiento se mantendrían en su círculo cercano. Ni Irina ni Gabriel han hecho más declaraciones al respecto, hasta ahora.

Así fue la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Fue en la novela Vino el amor de 2016 que se conoció la pareja, pues amos protagonizaron la novela; sin embargo, amor surgió entre ellos más allá del melodrama un tiempo después.

A lo largo de los años la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto estuvo llena de controversia, principalmente porque destacan que la actriz rusa se fijó en el galán de telenovelas mientras él se encontraba en relación con su ex esposa, Geraldine Bazán.

Por su parte Irina Baeva ha asegurado en entrevistas que su relación sucedió cuando él ya se estaba separando de Geraldine Bazán, aunque la ex esposa de Gabriel Soto ha asegurado que sí le fueron infiel.