Cecilia Galliano deja claro que Irina Baeva 'no es mi amiga' y que ¿le va a bajar a Gabriel Soto?

Irina Baeva se está convirtiendo en una de la extranjeras más detestadas de México, no porque sea una güera gentrificadora, sino porque al parecer está aferrada a protagonizar “Aventurera”, cuando ya quedó más que claro que sus habilidades dancísticas son nulas y que ha llevado a fracasar la nueva versión del emblemático musical.

En Medio de todo esto, Cecilia Galliano salió a dejar más que claro que no es amiga de la novia de Gabriel Soto, hombre con el cual ha sido vinculada sentimentalmente tras la revelación de unas fotos en las que salen muy cariñosos.

Cecilia Galleano y Gabriel Soto muy felices pic.twitter.com/PAxStJUPdB — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) June 26, 2024

Cabe recordar que Juan Osorio dio a conocer que Irina Baeva seguirá en el emblemático papel de “Aventurera”, pese a que le quedó gigantesco.

“Este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina, ha tenido una fortaleza de las críticas, de los ataques, pero yo no la he visto dudar de su trabajo, de su baile”, señaló.

“Tomé una decisión y lo que más me enorgullece es la unidad en esta compañía. Todos estamos en este barco con Irina, ella merece estar aquí. Todo el equipo me dijo ‘Juan, estamos con Irina y respaldamos lo que ella decida’”, agregó.

Por su parte, Irina Baeva le agradeció el respaldo a Osorio y dijo: “Gracias Juan de verdad por la confianza, te lo dije desde el día uno, te lo digo ahorita, todo el elenco, la verdad es que no me puedo sentir más bendecida”.

“No puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Este barco es nuestro y lo sacaremos a flote. Aceptamos las críticas constructivas con humildad y respeto para mejorar. Estoy muy feliz y agradecida con Juan y el elenco. No me rindo”, abundó la rusa sin habilidades dancísticas.

Geraldine Bazan es engañada por Gabriel Soto e Irina Baeva; ahora Irina Baeva es engañada por Gabriel Soto y Cecilia Galiano; todo un Rompe Corazones Gabriel Soto; ¿Será la Próxima piñata de la Piñateria Ramírez de Reynosa Tamaulipas? pic.twitter.com/h8OoOZXS9m — Héctor Coronado (@HctorCoronadoM1) June 26, 2024

A la par de esto, Cecilia Galliano fue cuestionada respecto a sus fotos con Gabriel Soto, pese a que ya se dijo que todo fue una estrategia publicitaria para su obra de teatro juntos.

No obstante, la famosa aprovechó la nueva aparición ante las cámaras para remarcar que no es amiga de Irina Baeva.

“Fue una estrategia, creo que no contábamos mucho con otras cosas que estaban pasando por otro lado, bueno, eso (…) A pesar de que muchos dicen ‘la estrategia no estuvo buena’, es lo que vivimos, es lo que muchos artistas lo viven. Es una obra muy divertida y que sólo se tenía que hacer así, con dos amigos que se quieren mucho”, dijo Galliano.

“Soy una mujer libre, una mujer que tengo ese humor y yo me hago responsable de lo mío (…) Yo no tengo nada que mandarle un mensaje a nadie, no soy amiga de ella”, sentnció.