Ex de Irina Baeva le encontró mensajes con David Zepeda ¿le fue infiel con él?

Irina Baeva cada día se sume más en la polémica pues Alfredo Abundis, su ex novio antes de Gabriel Soto, salió a revelar que cundo andaba con la soviética, ésta se la pasaba mensajeándose descaradamente con el actor David Zepeda.

Así lo reveló Alfredo Abundis en una reciente entrevista con “Todo para la mujer”, con la cual los fans del chisme están dándose cuenta la calaña de persona es Irina Baeva, a quien sus malas mañas al parecer no se le han quitado.

El caballero señaló que esto pasó cuando la rusa estudiaba en el CEA de Televisa, época en la que le cachó los mensajes que se mandaba con David Zepeda.

“La verdad tiene como una década, ya no me acuerdo bien, lo que sí recuerdo es que la chuleaba mucho y le decía que estaba hermosa y bellísima. (…) La pretendía y ella se dejó deslumbrar”, señaló Abundis.

El ex de Irina Baeva señaló que cuestionó a Irina Baeva sobre si le era infiel con Zepeda, pero ella dijo que sólo se dejó “deslumbrar” por las palabras melosas del famoso: “Va más por ahí como dices, la pretendía y ella se dejó deslumbrar”.

Alfredo Abundis reconoció que los mensajes de David Zepeda sí fueron uno de los factores por los cuales se acabó su relación con la rusa, y dejó claro que fue él quien la dejó por ser una persona, como se dice en los bajos mundos, "chichifa".

“Sí, en parte… Yo la terminé a ella. Yo estaba dando, dando y dando, puros sacrificios y ella no”, expresó.

No obstante, a Alfredo Abundis le salió su lado simp y se puso a llenar de halagos a la Actriz que, de acuerdo con los especialistas, llevará a “Aventurera” a la ruina.

“Es una mujer muy determinada, persistente, ambiciosa, capaz, con mucho poder y contundencia para lograr sus objetivos. Es fría pero no en el mal sentido, sino desapegada de sentimientos y de su familia, aunque es de buenos valores y apegada a su familia, pero está haciendo su vida y realizando sus sueños”, dijo.

Finalmente, Alfredo Abundis reveló que la mamá de Geraldine Bazán, la señora Rosalba, lo buscó para preguntarle sobre Irina Baeva:

“Sólo tenía la inquietud sobre sus nietas, porque como Irina convivía con ellas (…) [me preguntó] sí me había hecho algo a mí, [yo le dije] ‘no, nunca me hizo nada, jamás’… fue antes de la pandemia… Sobre todo, por la seguridad de sus nietas, es lo que yo noté y con esa idea me quedé”, pronunció.