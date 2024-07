Irina Baeva rompe el silencio sobre su ruptura con Gabriel Soto: 'Jamás he sido infiel' | VIDEO

Hace un par de días Gabriel Soto dio a conocer el fin de su relación con Irina Baeva a través de un comunicado. La pareja se estuvo un romance por más de 5 años e incluso estuvieron comprometidos, pero su ruptura vino junto con los rumores de una posible infidelidad entre ambos.

Ahora, Irina Baeva ha reaccionado y dado su punto de vista sobre lo que ha sucedido con Gabriel Soto. La actriz rusa aseguró que ella no estuvo de acuerdo en la publicación del comunicado en el que se incluye su nombre.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé porqué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, dijo la actriz a la revista HOLA!

Irina Baeva aclara si fue infiel a Gabriel Soto

La famosa también habló respecto a los rumores de una supuesta infidelidad, pues en los últimos días se estuvo señalando en repetidas ocasiones que el motivo de la disolución de la relación y el compromiso fue porque la actriz habría engañado a Soto.

“Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe. No hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia. Jamás lo hubo, jamás”, sentencio.

¿Gabriel Soto dejó a Irina Baeva porque la cachó siendole infiel con empresario? Especial

Si bien Irina no dio a conocer detalles con respecto a el verdadero motivo por la separación entre ambos, sus contundentes palabras dejan ver que no todo ocurrió como Gabriel había indicado en el comunicado.

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”, fue el mensaje del comunicado emitido por el actor.

El público se encuentra sorprendido ante estas fuertes declaraciones de Irina Baeva, que dejan una nueva perspectiva sobre ella y sobre su ex pareja, Gabriel Soto, cuya relación parecía ser bastante estable a pesar de las constantes polémicas a las que sometían su noviazgo.