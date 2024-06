Se adaptan a cambios en streaming

Los cambios que han habido en los últimos años en el consumo de streaming, con consumidores que cada vez más buscan una plataforma que integre la mayor parte de las series, películas y programas que quieren ver y buscar la consolidación de retención de suscriptores, fue lo que llevó a Disney Plus a fusionarse con Star Plus, aseguró ayer Natalia Scalia, SVP, General Manager Direct-to-Consumer de The Walt Disney Company Latin America.

“La diversificación de plataformas y aplicaciones que un suscriptor debe tener es muy grande; entonces, empieza a haber una necesidad de ir consolidando y quedarse con propuestas más integrales que resuelvan a una familia el tipo de contenidos, sobre todo porque estamos en una región que a diferencia de lo que ocurre en otras, la cantidad de servicios en un hogar promedio que hay en América Latina es desafiante para este negocio, está lugares bastante debajo de lo que se puede ver en un mercado como el norteamericano, eso lleva a profundizar un poco más esta tendencia a integrar más.

“Que el producto refleje una variedad de contenido más robusta, que permita que desde los chicos en el hogar hasta los adultos, sean varones o sean mujeres, encuentren una propuesta que los identifica y se relaciona bien con ellos”, compartió Natalia Scalia, durante una mesa redonda vía Zoom con siete medios de Latinoamérica, incluido La Razón de México.

A partir de hoy, las personas disfrutarán en una sola plataforma los contenidos emblemáticos de Disney Plus, como Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic y los de Star Plus, desde títulos de 20th Century Studios y FX, hasta producciones originales de América Latina y entretenimiento en vivo y la oferta deportiva de ESPN.

“Somos ya un servicio líder en la región en la categoría de streaming, Disney Plus a partir de mañana (26 de junio) tiene componentes que lo hacen absolutamente único, el nivel de marcas, de contenidos que representa Disney Plus, a través de franquicias muy icónicas para la compañía, como Pixar, Marvel Studios, Star Wars, que la gente identifica por la marca; cuando sumamos a eso un componente tan fuerte como es el deporte en vivo a través de ESPN, programamos 700 eventos deportivos al mes, nos pone en un lugar bastante único. No existe hoy en el mercado esa combinación tan específica, que nos hacen traer a nuestros suscriptores eventos masivos como el de deportes y luego lo que está bajo demanda”, explicó.

Natalia Scalia detalló que ahora contarán con tres planes, aunque sin detallar los precios: Disney Plus Premium (299 pesos mensuales), Estándar (219 pesos mensuales) y Estándar con anuncios (por anunciar). Quienes están suscritos en las dos plataformas que se fusionan pasarán inmediatamente al plan Premium con precio preferente, aseguró la vocera.

“Es difícil hablar de aumento o no de precio, porque son otros productos, los diferentes precios son convenientes para los hogares de la región… Hemos generado un plan de transición para la base existente de suscriptores, no importa en qué plan estén pasan a Disney Plus Premium, cada uno ya fue informado con el plan con el que queda, a qué precio queda, es preferente”, puntualizó Scalia.

El plan Estándar con Anuncios cuenta con los catálogos de Disney Plus y Star Plus, acceso a canales lineales de deportes con ESPN y ESPN 3, además de creación de hasta siete perfiles; el Estándar sin anuncios se conforma de contenidos de ambas plataformas, acceso a canales lineales de deportes ESPN y ESPN 3 y siete perfiles; y el Premium, tiene ambos catálogos sin anuncios, contenido completo de deportes de ESPN, incluidos los canales lineales y eventos exclusivos y hasta siete perfiles, entre otros beneficios más.

Se desconoce la cifra de suscriptores que debido a la fusión se dieron de baja en los últimos meses.