Adiós a Tony Bennet, el último gran crooner del mundo

Ha muerto Tony Bennett (Nueva York, 3 de agosto, 1926-Nueva York, 21 de julio, 2023), popular vocalista estadounidense considerado como de los últimos grandes crooners (Dean Martin, Bing Crosby, Frank Sinatra, quien lo catalogó como “el mejor en el mundo del espectáculo”) del siglo XX. Incansable protagonista de espectáculos musicales en vivo y en producciones discográficas de más de 90 álbumes de gran popularidad y ventas millonarias. Extraordinario inventario que inicia en 1952 con Because of You y termina con Love for Sale —con Lady Gaga—: Premio Grammy 2022 en la categoría de Mejor Álbum de Pop Tradicional.

Célebre por sus interpretaciones de estándares de jazz, baladas y canciones clásicas de la música popular norteamericana entre las cuales destacan los éxitos “Blue Velvet”, “Stranger in Paradise”, “Night and Day”, Mood Indigo”, “I Left My Heart In San Francisco”, “The Blue of The Road”, “Just in Time” o “Smile”. Su versión de “Esta tarde vi llover” (Armando Manzanero): “Yesterday I Heard The Rain” se ubicó en los primeros lugares de popularidad a finales de los 60 en la radio y televisión de la Unión Americana.

Creció en Queens, Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. “Mi madre escuchaba en la radio a Al Jolson, Eddie Cantor, Judy Garland, Bing Crosby y a figuras destacadas del jazz como Louis Arms-trong, Jack Teagarden y Joe Venuti. Mi destino se encaminaba a la música, era inevitable”, confesó Bennett. Debuta a los 10 años conminado por uno de sus tíos —bailarín de claqué/tap— que lo introduce en los escenarios musicales: llega a obtener reconocimiento como vocalista en varios restaurantes y bares italianos de Queens.

Después de su participación como soldado en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, regresa a Estados Unidos: la actriz y cantante Pearl Bailey lo contrata como telonero en su show. El popular actor Bop Hope lo descubre y decide integrarlo a su gira por todo el país, donde es reconocido como cantante de los intermedios. El ascenso profesional inicia en 1950 cuando graba una muestra del tema “Boulevard of Broken Dreams” y la envía al sello Columbia Records que lo incorpora a su nómina de artistas inmediatamente.

Lanzamiento como crooner modulando melodías románticas con el escollo de la figura de Frank Sinatra como ‘contendiente’. Primer éxito con Because of You en 1951: balada que se mantuvo durante 10 semanas en la posición número 1 con ventas de más de un millón de copias. Vendrán otras palmas: “Cold, Cold Heart”, “Rags to Riches”, “Stranger in Paradise” y “Blue Velvet”. En 1957 aparece el álbum The Beat of My Heart, en el cual se acerca al jazz y recibe elogios de la crítica especializada.

Apoteósico concierto en el Carnegie Hall en 1962 de donde sale su tema insignia “Left My Heart in San Francisco”, composición ganadora de dos Premios Grammy, incluida en la lista de las Cien Mejores Canciones de la historia. Década en que su carrera camina al declive por la correría de los Beatles y el rock & roll. Drogas y problemas financieros lo separan de los escenarios. Incursión en el cine sin ninguna resonancia ni notoriedad. En 1979 es invitado de honor en la ceremonia por los 40 años de trayectoria de Frank Sinatra: Tony Bennett reaparece triunfante y renovado.

Astoria: Portrait of the Artist (1990) y Perfectly Frank (1992) —tributo a Frank Sinatra con el cual gana un Premio Grammy—: dos producciones que le regresan el reconocimiento. Años 90: intenso periplo por la televisión, colaboraciones con amigos y recibimiento de varios galardones como el Disco de Platino y Premio Grammy 1994 en la categoría de Álbum del Año por Unplugged.

Se retira en 2021 a los 95 años, pero antes grabó axiomáticas placas de duetos con Barbra Streisand, Elton John, Stevie Wonder, Sting, Bono de U2, George Michael, Celine Dion y las Dixie Chicks, entre otros. Destacan Viva Duets I/II con Gloria Estefan, Vicente Fernández, Christina Aguilera, Marc Anthony, Ricardo Arjona, Juan Luis Guerra, Thalía, Dani Martín, Romeo Santos, Chayanne, Franco De Vita, Miguel Bosé, Ana Carolina y Vicentico. Afectiva cercanía con Lady Gaga, en Cheek to Cheek (2014), grabado a dueto. En 2018 lanzó Love Is Here To Stay con la pianista Diana Krall. Love for Sale —con Lady Gaga—: Premio Grammy 2022, categoría de Mejor Álbum de Pop Tradicional: su última creación fonográfica.

Se va el último gran crooner de la segunda mitad del siglo XX.

Tony Bennett