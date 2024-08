Adrián Marcelo amenaza a Arath de la Torre y Gala Montes: 'Soy experto en romper manos' | VIDEO

Este domingo, tras la expulsión semanal en La Casa de los Famosos México 2, Adrián Marcelo mostró un lado de si mismo que preocupó bastante a los seguidores del programa, El influencer se lanzó una vez más contra Gala Montes y Arath de la Torre y los amenazó.

Fue en una conversación en la cocina donde se encontraban varios de los integrantes de La Casa de los Famosos México 2, que Adrián Marcelo no dudó en arremeter una vez más en contra de Gala Montes y Arath de la Torre, al señalar que no tiene miedo a jugar sucio y que no duerme para pensar en qué hacer y decir para afectarlos.

Este momento ha causado algo de miedo en el público del reality show, pues parece que el creador de contenido está dispuesto a todo para herir psicológica o incluso físicamente a quienes considera "sus enemigos", por lo que se preguntan qué habrá hecho en el pasado con personas que no le agradaran.

Adrián Marcelo está perdiendo la razón. ¡Aguas! Tienen un psicópata en casa.

Quiere desquiciar a Gala y Arath y el único que está enloqueciendo es él. Cuidado.#LaCasadelosFamososMX pic.twitter.com/KerICMSwva — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) August 12, 2024

te puede interesar Mariana Echeverría y Ricardo Peralta critican el cuerpo de Gala Montes y usuarios la defienden en redes sociales

Así comenzó la pelea de Adrián Marcelo con Arath y Gala Montes

Todo comenzó porque Adrián Marcelo encaró a Arath de la Torre para pedirle que dejara de utilizar ciertos elementos en su contra y aseguró que de lo contrario, no se guardará nada. Así, el influencer le pidió tanto al conductor como a Gala Montes que se detuvieran:

"Si lo quieres jugar así, yo no tengo nada que perder, el que tiene más que perder eres tú, en todos los sentidos. Deja de hacer lo que has estado haciendo y también aquí está Gala, dejen de hacer lo que saben bien lo que están haciendo conmigo si lo dejas de hacer, el domingo yo te respeto", señaló.

En ese sentido, Adrián aseguró que siente que vive agresiones pasivo agresivas de parte de Arath y Gala, sin querer dar detalles de las mismas. Además, indicó que ellos tenían más que perder que él, pues al final del reality él regresará a su "ranchito a grabar videos"., por lo que no le importa si le rescinden el contrato.

Adrián Marcelo estalla contra Gala Montes y Arath de la Torre

Fue entonces cuando lanzó una fuerte amenaza contra sus compañeros: “Y falta, yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas que después voy a seguir utilizando pero si siguen en ese juego, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarla, y ojo, no es amenaza", a lo que Gala le aseguró que eso sí era una amenaza directa en su contra, "para nada, a ti te ofrecí una disculpa, a mi mamá, y a las mujeres, no es amenaza", dijo.

El influencer incluso le dijo a Arath que podría romperle la mano al famoso: "Soy experto en romper manos", aseguró a sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2.

El influencer también se burló de las acusaciones de bullying, al mencionar el violentómetro y señalar que para cuarto Mar, ignorar a una persona es acoso cuando es la herramienta que cuarto Tierra quiere usar para 'evitar conflictos'.

Adrián Marcelo le dejó claro a Arath de la Torre que si continuaba con su 'manipulación', tendría que tomar en cuenta que el influencer no se tocará el corazón: 'Para mí no hay reglas'. Posteriormente, el youtuber contó a uno de sus compañeros que su intención es molestar a Arath hasta que el actor se fastidie y le pegue para que lo saquen de La Casa de los Famosos México 2.