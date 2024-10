Adrián Marcelo ataca a René Franco su entrevista: 'No se puede cotorrear'

En su regreso a su Adrián Marcelo se puso a despotricar en contra de varias personas, como Arath de la Torre y Gala Montes, pero sus fans no esperaban que el “jugador de ajedrez” también le dijera sus cosas René Franco, pues señaló que la entrevista que le hizo estuvo pésima, pues el señor no le sabe al cotorreo ni al formato de internet.

Adrián Marcelo señaló que durante la entrevista que le hizo René Franco no pudo revelar tantas cosas como lo hizo en ese momento en su podcast “Hermanos de leche”, pues dijo que el señor se sigue rigiendo con el anticuado formato de la TV, el cual no va ni con él ni con su contenido.

#AdrianMarcelo le pone condiciones a @ReneFranco y le embarga la entrevista que le concedió.

.

Cuántos de ustedes sintieron que quedaron como payasos al esperar esta entrevista que nunca salió? pic.twitter.com/ZN2HPhVvR3 — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) October 12, 2024

Por si fuera poco, Adrián Marcelo señaló que tanto René Franco como las televisoras, siguen sin entender el formato de cómo tratar a un creador de contenido y que el conductor sigue teniendo mucha censura, lo cual mata la nota.

"Me entrevistó René y no se puede cotorrear así, porque no agarra onda, dice: ‘es que no sabes nada de televisión’, y yo: "no, no quiero saber de tele, wey" ¿Para qué quiero saber de tele si aquí está nuestra tele? (internet). Es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20", señaló.

Queda esperar a que René Franco saque la entrevista que le hizo a Adrián Marcelo para saber si, en efecto, la hizo de manera aburrida y cuadrada. De acuerdo con el conductor, ésta saldrá este lunes 14 de octubre en su programa “La taquilla”.

"Yo quería sacar la entrevista en vivo este lunes (7 de octubre) pero su mánager me dijo que el 10 regresa a 'Radar' y luego en su programa con 'La Mole' y después regresa un programa con pláticas más serias con Adrián. Yo creo que la próxima semana me van a desembargar la entrevista por el lunes 14", dijo al respecto René Franco.