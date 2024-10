Le tumban a Adrián Marcelo su Instagram ¿por hablar de Arath de la Torre y Gala Montes?

Adrián Marcelo regresó a ventilar a sus ex compañeros de “La casa de los famosos México 2” en su podcast y justamente tras la transmisión se reportó que le tumbaron su cuenta de Instagram, porque ¿Arath de la Torre contrató hackers?

Y es que durante su regreso a su podcast “Hermanos de Leche”, el psicólogo habló acerca de los secretos de Arath de la Torre que iba a revelar en “La casa de los famosos México 2”, pero que no hizo al final porque decidió dejar el programa.

En su video, el famoso dijo que, pese a que no quemó en cadena nacional a Arath, el compañero de Galilea Montijo eventualmente se las va a pagar.

“Lo del crédito fiscal yo sabía que le iba a doler, pero tenías que estar ahí para saber qué era lo que le iba a afectar. Él mismo me daba la información y cuando querías ahondar en ello se volteaba”, agregó.

Adrián Marcelo mencionó otros secretos que le sabe a Arath de la Torre: "Venía que le mandaste flores a una vieja que tenía una relación en teatro. Que pediste dos guarros para que te defendieran... Venía mucha mie***, hermano”.

"Iban a seguir siendo golpes en donde qué bueno que me salí porque si no me salía yo me sacaban a la siguiente semana", remarcó.

Por si fuera poco, Adrián Marcelo afirmó que Arath de la Torre no tiene lo necesario para ser conductor y que es un títere de los intereses de sus apatrones.

“Es un wey que no tiene ni estructura para estar en un programa de revista, no tiene ni un criterio, ni una forma de pensar, son títeres de una pinche industria que es la más fuerte de México, la de vender estas pinches mentiras que compramos”, dijo.

Tras darse a conocer estas declaraciones, los fans de Adrián Marcelo se percataron que le tumbaron su Instagram. Muchos consideran que fue represalia de la plataforma por lo que dijo, pero otros afirman que Arath de la Torre pudo haber contratado hackers. No obstante, unos más consideran que es una estrategia del psicólogo para generar conversación.