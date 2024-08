Adrián Marcelo desea que Arath de la Torre quede desepleado y lo critican: 'traumado el psicologuito'

Adrián Marcelo cada día hunde más su deleznable carrera, aunque se gana más fans entre los sectarios del Temach, pues ahora el psicólogo más machista de México afirmó en “La casa de los famosos México 2” que quiere que Arath de la Torre se quede sin trabajo, por lo cual los fans se pusieron a arremeter en contra de él.

Así lo dijo Adrián Marcelo “el salvador del Temach” Marcelo durante una charla que tuvo con los detestados integrantes del cuarto Tierra; afirmó que desea que a Arath de la Torre lo corran del programa Hoy… cosa que es muy poco probable que suceda, pues incluso Galilea y compañía han manifestado su asco hacia el regiomontano.

Cómo cree Adrián Marcelo que se ve la depresión y la ansiedad // Como en realidad se ve #LCDLFMX2 pic.twitter.com/dtfn0yOUUz — dre pute (oficial) (@LordeDandy) August 10, 2024

En la plática, la liosa de Ricardo Peralta fue quien inició a tirarle hate a Arath de la Torre, diciendo que ya no lo quiere ver en “La casa de los famosos”: "Ya dijimos que se vaya Arath, ya no quiere estar aquí. México querido, Arath ya no quiere estar aquí, ya no voten por él".

Al escuchar al también influencer que de igual manera ya acabó con su carrera, Adrián Marcelo señaló que detesta al famoso y le deseó lo peor: "Ojalá todas sus polémicas le vengan a la mente a la gente para que lo manden directito a la verg***”.

"Yo pensé que ibas a decir en su casa", dijo el random y desconocido de Sian con sorpresa ante lo dicho por su compañero.

No mamen, hay un live en tiktok ahorita de El Temach defendiendo a Adrián Marcelo JAJAJAJAJA ahora todo tiene sentido, dios hace a las pendejas y ellas solitas se juntan #LCDFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/f6WuqBpAgO — jean ambriz 🦈 (@yeahyeahjean) August 7, 2024

"Nombre, a la ver***, que Nicola se quede en su puesto y que venga el declive de ese vato ya", remarcó Adrián Marcelo, ante lo cual Gomita tuvo sus cinco minutos de lucidez y señaló: “no lo escuchen, es la ansiedad".

Como era de esperarse, los fans reaccionaron a las declaraciones de Adrián Marcelo y lo criticaron por nefasto dejando comentarios como: "¿Cuál es su problema? Ardidísimo el vato. Si supiera que la gente en realidad está reviviendo sus polémicas", “Arath está triunfando y los únicos que se van a quedar sin proyectos y tal son los nefastos de Tierra”, "Adrián es el que va a tener que pedir muchas disculpas", “Bien traumado el psicologuito de quinta, se ve que no tuvo papá” y “esta muy enojado con la vida, debería renunciar a ella”