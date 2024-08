Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes se burlan de Ricardo Peralta por defender a Sian Chiong | VIDEO

Después de la pelea en La Casa de los Famosos México 2 y que todos los habitantes 'hicieran las paces' entre si, los integrantes del cuarto Mar no se contuvieron y recrearon el momento en que Ricardo Peralta inició la intensa discusión en la casa.

Recordemos que Ricardo Peralta fue quien reaccionó a que sacaran el colchón de Sian con reproches para Briggitte Bozzo y Gala Montes, quienes se encontraban cerca al momento de lo sucedido. El habitante de La Casa de los Famosos México 2 aseguró que lo que habían hecho fue un acto xenófobo y así, defendió a su interés amoroso.

Por si fueran pocas las críticas que ha recibido Ricardo Peralta fuera del programa a partir de ello, pues su mismo cuarto dijo en su presencia un horrible comentario al decir que Sian 'llegó en una lancha', ahora los integrantes de cuarto Mar encuentran el momento que se vivió con bastante humor.

Cuarto Mar se burla de Ricardo Peralta

Fue mientras planeaban hacer una especie de programa en el cuarto Mar al estilo 'Miembros al aire' que de pronto, comenzaron a hablar de Agus Fernández y cómo quiso jugar con Gala Montes y Araceli Ordaz Gomita y jugar con ambas.

Fue entonces cuando Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Gala Montes comenzaron a hacer algunas referencias a lo sucedido en la madrugada del martes, pues Gala comenzó a decir, "Se me hace una falta de respeto que hayan jugado así con mis sentimientos, soy un ser humano, ustedes me ven bien cabro**, me le paro a Adrián Marcelo".

Entonces, Mario Bezares se hincó para emular la estatura de Briggitte y después de jugar un poco, Karime Pindter imitó a Ricardo Peralta cuando él se abalanzó contra Gala y Briggitte por haber sacado el colchón de Sian, al asegurar que fue un acto despreciable y horrible.

Karime, Briggitte y Gala cagadas de la risa con el show que formo ayer la Ricardo es todo lo que necesitábamos ver JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ LAS AMO 🤣🤣🤣 #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/I3DZsnKHha — Anxiety (@andrescaceress1) August 7, 2024

"Me parece una falta de educación para México que hayan tirado su pijamita, qué obra más calumniante, más triste" dice Karime imitando la voz del influencer y con una mueca en el rostro, ante lo que Briggitte agrega, "¿están orgullosas?".

Entonces Briggitte imita a Adrián Marcelo, quien la señaló por estar llorando en ese momento. "Y Briggitte ya llorando", exclama Karime, ante lo que Briggitte dice, "sigue llorando, ve cómo está llorando la niña" y luego imitó a Gala, quien la defendía.

"Jajajajaaja se están burlando igualito que toda la gente aquí afuera", "Me encantan! Ya están en el mood de todo el fandom de México", "yo sé que no son plantas, pero es que son tan orgánicas" y "literal esa fue la reacción de toda la gente que lo vimos", son algunos de los comentarios ante la burla.