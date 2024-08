Colectivas feministas piden expulsión de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos por estas poderosas razones

"La dejó muerta ahí en el área. Prácticamente se podría considerar un feminicidio". Estas palabras las dijo Adrián Marcelo en una transmisión durante el encuentro entre Chivas y Pachuca, para el canal 6 de Multimedios en el torneo Apertura 2019.

Desde ese momento, el conductor Adrián Marcelo comenzó a ser señalado por los comentarios que eran catalogados como misóginos, tomando en cuenta que los hace en un país en el que asesinan a más de 10 mujeres diariamente en el país.

La polémica no se separa del conductor y luego de entrar al reality de Televisa "La Casa de los Famosos", se le acusa de promover la misoginia, el machismo, la discriminación y la xenofobia, dentro del reality show, tras una discusión que tuvo con Gala Montes, otra de las habitantes de esta casa, así como acoso contra otra de las habitantes, Brigitte Bozzo, quien fue víctima de abuso sexual.

Ante ello, colectivas feministas, más allá de pedir la expulsión de Adrián Marcelo de "La Casa de los Famosos", lo que intentan es explicar por qué es que los comportamientos de Adrián Marcelo no aportan en nada a este discurso que diariamente se produce en contra de las mujeres. A continuación, te compartimos el pensar de comunidades feministas así como de colectivas, quienes explican el por qué se exige la salida del conductor del reality show.

'A eso se le llama machismo, misoginia'

Por parte de la comunidad llamada "We R Women On Fire", se explicó el porqué estos comentarios que hizo Adrián Marcelo en contra de Brigitte sobre las fotografías y el contenido que ella sube en sus redes sociales. "A esto no se le llama contenido, se le llama machismo, misoginia, mucha falta de respeto y de educación. Por favor, dejemos de disfrazar la actitud de los integrantes con que sólo es humor negro o que sólo es un reality, no dimensionan el impacto que pueden tener sus palabras acá afuera y que muchos lo van a replicar y van a seguir fomentando estas actitudes. Criticar, burlarse y juzgar a otras personas jamás será buen contenido", indicó esta comunidad feminista en Instagram.

El mismo perfil explica que "la violencia jamás será bien rating ni buen contenido", como el que se maneja en "La Casa de los Famosos" en estos momentos. "Una vez más, vemos cómo un programa de televisión nacional no les interesa tener participantes que insultan y agreden psicológicamente a mujeres. Durante la transmisión del reality show "La Casa de los Famosos", el integrante Adrián Marcelo volvió a hacer comentarios ofensivos, misóginos y violentos. El bullying no es un juego. La salud mental no es un juego. La violencia de género no es un juego. Es preocupante que un hombre violento, misógino y machista, tenga cédula profesional como psicólogo. Exigimos que se tomen cartas en el asunto inmediatamente. Al permitir y aplaudir los comentarios de este señor y de los otros integrantes, están siendo cómplices. La libertad de expresión termina cuando agreden a otras personas. Dejemos de hacer famoso a quien no lo merece", explica.

Las colectivas feministas en redes sociales, así como creadoras de contenido que también tienen un enfoque feminista, refieren que el discurso de Adrián Marcelo se puede replicar tal y como sucede con otros personajes polémicos como El Temach, que también manejan un contenido polémico para sumar seguidores.

