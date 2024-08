Acusan a Ricardo Peralta de usar a Dani Valle y Jair Sánchez para ser más popular en La Casa de los Famosos México 2 | VIDEO

Después de que Ricardo Peralta se posicionara en la gala del domingo detrás de Karime Pindter para indicar que deseaba su eliminación de La Casa de los Famosos México 2, usuarios en redes sociales han destapado un video en el que se revela o detalle que no le conviene demasiado al influencer sobre el proyecto Trío de Tres.

Fue el mejor amigo de Ricardo Peralta, Cesar Dorotheo, quien destapó al influencer por haberse juntado con Jair Sánchez y Daniel Valle para hacer el proyecto solamente para ganar relevancia y ser una personalidad fuerte en La Casa de los Famosos México 2.

Usuarios en redes sociales atacan al creador de contenido, ya que en sus palabras para posicionarse detrás de Karime, aseguró que la ex integrante de Acapulco shore "usa a las personas", motivo por el que ahora encuentran estos comentarios irónicos, al saber de quien vienen.

Guarden esto como el día que Ricardo perdió una gran amiga, publicó, la competencia y su carrera 🤡🪦#LCDLMX2 #LaCasaDeLosFamososMx2 pic.twitter.com/ccKEBk1E6G — 🤍✨IXI ✨🤍 (@Ltuheart) August 5, 2024

"Siento que hay muchas cosas de tu personalidad que no son orgánicas y me preocupa", le dijo Ricardo a Karime, "en esa plática escuché como sueles utilizar a las personas y es algo que no me gustaría que me pasara"; le confesó.

¿Adrián Marcelo 'usó' a Trio de Tres para ser viral?

Fue en un podcast que se estrenó el domingo con el mejor amigo de Ricardo Peralta, Cesar Dorotheo, con quien tiene el canal de Pepe y Teo, que Cesar reveló las intenciones que tuvo Ricardo con juntarse con Jair Sánchez y Daniel Valle para hacer Trio de Tres.

"Justo venía La Casa de los Famosos y él ya sabía y dijo 'cómo me puede dar un boost esto que estoy haciendo? Pues meto a dos personalidades que son super fuertes ya por si mismas'", asegura que fue la reflexión de Ricardo.

O sea que básicamente Ricardo solo se empezó a juntar con Jair y Dani porque sabía que iba a entrar a la casa de los famosos y necesitaba foco, y al notar que ambos eran muy populares se mantuvo en TriodeTres para tener apoyo en el show, KEDE💀#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/NQqitIX3W8 — dragunstar⚝ (@dragunstarr) August 5, 2024

Asimismo, Cesar destaca, "si a este proyecto no le hubiera ido bien [...] Él hubiera dicho 'gracias, no tengo tiempo para esto', pero como le fue bien, le imprimió para que a todos les fuera bien", aseguró.

Ya han surgido los primeros comentarios respecto a ello, como "nada de esto me sorprende, solo confirma lo rata que es ese señor", "¿pero la interesada era Karime? Jajaja", "luego se atreve a decir que la que ocupa a otros es Karime" y "busca de quien colgarse para “revivir” su carrera", son algunos de los mensajes en redes sociales.

De este modo, señalan a Ricardo Peralta por haber utilizado a quienes decía, eran sus íntimos amigos para ganar foco y viralidad antes de La Casa de los Famosos México 2, algo muy similar que criticó de Karime Pindter este domingo.