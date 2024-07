Jair Sánchez insulta a los haters de Ricardo Peralta: 'pónganse a trapear a la v***' | VIDEO

Ricardo Peralta ha dado mucho de qué hablar en “La casa de los famosos México 2”, pues mucha gente lo ha detestado por sus deleznables acciones y lo han acusado de ser una liosa, por ello, su amiguis Jair Sánchez salió a defenderlo y sus declaraciones están haciendo que lo fuenen en redes.

Y es que Ricardo Peralta ha generado asco entre los fans de “La casa de los famosos México”, pues ha hecho comentarios desafortunados en contra de sus compañeros de domicilio, como los que ha emitido hacia Karime. Esto ha hecho que la gente manifieste su descontento hacia él y le tire hate a la menor oportunidad.

yo con ricardo peralta pic.twitter.com/sGRbDVd0Gv — aby navarro 👸🏻⚾️ (@abychue) July 29, 2024

Por ello, el tiktoker Jair Sánchez, quien es amigo de Ricardo Peralta, subió a redes un video todo enojado en el que se puso a despotricar en contra de quienes han atacado a su mana, pues no soporta que los fans detesten a gente repugnante como ellos.

"La gente enganchada, que está tire y tire. Tírate un paro y cállate el hocico", inició en sus palabras para agregar filosa: "No es mi culpa que su vida sea tan cul*** para que lo único que estén haciendo ahorita sea estar ahí pegados como pen***, odiando gente en balde".

"Échale Pinol y agua a una cubeta y ponte a trapear a la ver***, ponte a hacer otra cosa", remarcó diciendo que “La casa de los famosos México” es un show, disfruten, lloren, rían, pónganse tristes".

"Él ya odia y tirar... Cállate, hasta a mí me están comentando así de 'Para que te des cuenta'. ¿Darme cuenta de qué? Estás pend***, no le voy a dejar de hablar. Cállate el hocico. Y desde ahorita les voy a decir una cosa: no me voy a pelear, ahorita me da mucha hueva pelearme, traigo migraña", remarcó.

“Si alguien allá fuera se siente decepcionado de mí, me vale dos kilos de reaton, porque esto que ustedes ven es lo que realmente yo soy” 💀



Ricardo Peralta sepultándose solito, aceptando ser una mierd@ de persona🐍#LCDLFMX2#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/rhlwyEdnUF — Lu🦋 (@luberriesx) July 29, 2024

“Obviamente hay gente que está tirando mier***, pero para qué me peleo. Que hagan lo que quieran y ya, disfruten el show, no se enganchen y dejen de estarme mam*** a mí también", Finalizó Ricardo Peralta.

Como era de esperarse, los fans despotricaron en contra de Ricardo Peralta y su necesidad de andar de liosa, recordándole que en la primera temporada él se la pasaba atanco a Ferka.

"No te sacaste del hocico a Ferka y Jorge la temporada pasada, ¿y ahora nos vienes a decir que no nos enganchemos?", “Es su amigo y obviamente lo va a defender y no tiene nada de malo. Pero tampoco le queda ponerse así cuando él es el primero en tirarle mier... a otras personas y burlarse de los demás", "Ay pobre Chundo. Sin duda, dime con quién andas y te diré quién eres… igual de nefasto y pend... que el divo barato de la casa" y “Ellos sabían a lo que se metían: esto te eleva o te hunde”, le dijeron.