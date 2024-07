Critican a Poncho de Nigris por decir que Ricardo Peralta 'parece xoloitzcuintle' | VIDEO

Ricardo Peralta pasó de ser uno de los habitantes más apoyados por el público de La Casa de los Famosos México 2, a ser uno de los más odiados. No es un secreto que el youtuber no ha logrado empatizar con la audiencia, quiénes consideran que él, junto con el resto del cuarto Tierra, ya sienten ganado el reality cuando apenas ha comenzado.

Por este motivo Poncho de Nigris, quien además es uno de los panelistas esta temporada en La Casa de los Famosos México 2, opinó respecto a Ricardo Peralta; sin embargo, en un punto de la crítica se alejó de las actitudes del famoso y comenzó a opinar respecto al físico del influencer.

En ese sentido, Poncho de Nigris no solo dejó claro que no soporta a Torpecillo, sino que no le agrada nada el cómo luce, motivo por el cual el famoso es acusado de emitir comentarios racistas y clasistas. De paso, han puesto en tela de juicio la carrera de la celebridad.

¿Qué dijo Poncho de Nigris de Ricardo Peralta?

En un directo, Poncho de Nigris dejó en claro que Ricardo Peralta ya no es de sus favoritos para ganar el programa de telerrealidad, pues no le agrada la personalidad de la celebridad de internet, al considerar que se cree mucho.

“Nefasto el vato. Y cuando lo vea le voy a decir ‘no m*mes, qué mierda eres carnal, qué mierda eres güey’, o sea tu cara y tus poses, te crees bien riata; pero estás horrible, estás espantoso, pareces xoloitzcuintle bajado de un árbol”, expresó, con lo que dejó ver su frustración.

Asimismo, el empresario prometió que una vez que Pepe salga del reality, no dudará en confrontarlo. “Eso que fue a parársele a Mario y decirle así, me parecen insoportables sus caras, como si estuviera... p**che najayote bajado de la montaña y todavía se cree así como que... Cuando lo vea afuera le voy a decir ‘no, güey, te me caíste de la nube en que te tenía’”.

Si bien algunos usuarios de redes sociales le dieron la razón a Poncho de Nigris, en el sentido que Ricardo no ha logrado agradar al público, otros están muy en desacuerdo sobre que el ex integrante del Team Infierno hable así del influencer, a pesar de no agradarle su persona.

"Si tu crítica está acompañada de frases clasistas y ofensas hacia el cuerpo de alguien, entonces empiezas a verte igual de desagradable", "Ricardo andará preocupadísimo porque lo tenías en una nube y ya no" y "si sus únicos argumentos son insultar el físico y su clasismo entonces no vale la opinión", son algunos de los comentarios.