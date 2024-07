La Casa de los Famosos México 2: Piden la expulsión de Gomita tras revelar que recibe información del exterior con colores

Usuarios de redes sociales piden que Gomita sea EXPULSADA de La Casa de los Famosos México 2, después de que la influencer revelara a su amigo, Ricardo Peralta, que recibe información del exterior a través de un código de colores.

No cabe duda que Gomita es actualmente una de las celebridades menos queridas en La Casa de los Famosos México 2, pues al público no le ha gustado la forma de ser de ella junto con otros integrantes del Cuarto Tierra, al destacar que critican demasiado a sus compañeros.

Particularmente, los internautas destacan que Araceli Ordaz (nombre real de Gomita) siente envidia por algunas de sus compañeras mujeres, principalmente por Briggitte Bozzo. Ahora, no les agrada en lo absoluto que la famosa haya ideado una manera de tener información del exterior, algo que está prohibido.

Esto es trampa, Gomita lo sabe, eso es expulsión directa por recibir información desde fuera 🤬🤬🤬🤬🤬 #LaCasadelosfamososMX pic.twitter.com/20rccMB13E — Evelin Greiipy 🏳️‍🌈 (@evelin_greipy) July 29, 2024

Los códigos de Gomita para obtener información del exterior

Gomita aprovechó un momento en el que se encontraba sola con Ricardo Peralta para contarle sobre su estrategia de colores. "Yo allá afuera puse colores a diferentes personas y a nosotros", contó a su amigo, quien la escuchaba atentamente.

En ese sentido, señaló que el rosa es de Mariana Echeverría y el color rojo, de Potro Caballero, antes de recordar que hay micrófonos y exclamar, "ay es que no te puedo decir, gorda, me estreso". Además, indicó que si bien no es nada malo, tampoco puede hablar del tema.

En otro momento, cuenta que en la información, le hicieron saber que Mariana y Potro "no eran saludables", en el sentido que no lograban caer bien al público. Por ese motivo, la ex payasita dejó de juntarse con ellos para estar más con los favoritos, como Karime Pindter y Shanik Berman.

¡Gomita está recibiendo información del exterior mediante los colores de la ropa que le mandan y por esta razón ya se está empezando a pegar mas a los “favoritos”



Ojooo: @LaCasaFamososMx @pablo_chagra #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/H752jc1SjF — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 29, 2024

Por un lado, el público destacó que era una estrategia bastante inteligente por parte de Araceli, aunque no debió de haber dado a conocer la información a Ricardo, ya que con eso, se enteró el público sobre su código.

"¿Cómo se le ocurre decirlo con un micrófono en el pecho?", "esto es trampa, debería de ser expulsión o por lo menos estar directamente nominada", "se les olvida que ya no era gomita ahora es trampitas" y "las reglas se deben de respetar y no deben de recibir información", son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, se desconoce si La Casa de los Famosos México 2 tomará alguna medida para penalizar a Gomita y su estrategia para recibir información del exterior, puesto que esto no es permitido por el formato del programa.