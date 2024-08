Ricardo Peralta pierde 100 mil seguidores por su actitud nefasta en 'La Casa de los Famosos': 'hundes tu carrera'

Ricardo Peralta se ha convertido en uno de los sujetos más repudiados de la farándula mexicana por sus actitudes nefastas y violentas en “La casa de los famosos México 2”, al grado de que los fans del reality le están manifestando el desprecio hacia su persona dejándolo de seguir en redes, en las cuales ya perdió al menos 100 mil followers.

Por si no tienes idea de quién es Ricardo Peralta, lo cual es muy probable, se trata de un influencer de las redes que es conocido en Instagram y TikTok por su participación en canal de YouTube "Pepe y Teo" y el contenido cringe que hace en solitario.

La violencia de género no es exclusiva de una orientación sexual.

La violencia de género no es exclusiva de una orientación sexual.

Desde que inició “La casa de los famosos México 2”, Ricardo Peralta ha protagonizado diversas polémicas que lo han desenmascarados como la persona nefasta y deleznable que es y no el “Good vibes” que siempre ha presumido ser.

Una de ellas fue cuando le dijo a Mario Bezares que no lo quería en la casa, como sí el mandara incluso en la suya: "Para mí es muy complejo esto, yo sé que has intentado tener acercamientos y no está pasando el clic. No me río de las cosas, no me gustan las cosas que haces y eres la persona que me gustaría que no estuviera", le dijo Peralta.

Ricardo: "Karime, salida de Acapulco Shore, hoy en día vemos que su personalidad está muerta"



Ricardo: "Karime, salida de Acapulco Shore, hoy en día vemos que su personalidad está muerta"

No obstante, con quien Ricardo Peralta ha sido especialmente nefasto ha sido con Karime Pindter, quien es su supuesta amiga pero a quien no dudo en traicionar y nominar para que fuera expulsada.

Por si fuera poco, este domingo Ricardo Peralta atacó a Karime diciendo: "Estoy aquí para que sepas que no soy hipócrita; cualquier pacto que haya existido ya no cuenta. Le rogaste a Adrián por una entrevista, no eres auténtica. No quiero ser utilizado por ti, por eso quiero que salgas", declaró Peralta, provocando una reacción inesperada.

Amigas, ya fueron a dejar de seguir a Ricardo Peralta en Insta?



Amigas, ya fueron a dejar de seguir a Ricardo Peralta en Insta?

Karime, sorprendida por las palabras de Peralta, respondió impactada: "No me esperaba este bombardeo".

Ante ello, los fans de “La casa de los famosos México 2” ha dejado de seguir en redes a Peralta, al grado de que ha perdido al menos 100 seguidres en tan sólo unos días, además de que le han dedicado centenas de mensajes repletos de odio y asco.

Después del posicionamiento, las redes sociales del influencer, especialmente su cuenta de Instagram, comenzaron a mostrar cambios notables. Ricardo Peralta empezó a perder seguidores a un ritmo acelerado, y varios usuarios expresaron su descontento hacia él mediante historias en esa plataforma.

"Ya mejor cállate, Ricardo, cada vez te hundes más", “tu amiga la jota liosa con la realidad bien alterada”, "realmente cuando supe que Ricardo Peralta iba a entrar a la casa estaba súper feliz y pensé que lo iba amar más de lo que ya lo amaba, pero lo único que ha hecho es decepcionar a cada uno de sus fans", “por gentuza como tú la gente no estigmatiza a los de la comunidad LGBT+” y "gracias Ricardo por arruinarte la carrera tu solito", le dijeron.