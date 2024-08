Adrián Marcelo exhibe que la producción de LCDLF le da los viernes gomitas ¿de marihuana?

Para nadie es nuevo que Adrián Marcelo es adicto a la marihuana, pues el mismo psicólogo lo presumía y antes de entrar a “La casa de los famosos México 2” reveló que una de sus preocupaciones mayores era que no iba a poder echarse sus porros adentro del programa. No obstante, tal parece ser que la producción del reality lo tiene bien consentido y dominado, pues el conductor ventiló que todos los viernes le dan unas gomitas no necesariamente hechas de pura azúcar.

Adrián Marcelo es actualmente uno de los personajes más detestados y cancelados de todo el país, al grado de que incluso dependencias gubernamentales exigieron que sea expulsado del reality por los ataques misóginos y discriminatorios que ha hecho en contra de Gala Montes.

Adrian Marcelo a Gala la semana pasada: Mientes que tienes depresión para que te den tus chochos!



Adrian Marcelo hace 2 minutos: Pedí que me dieran mi "gomita espacial" los viernes (mota)#LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamososMexico #LCDLFMX #LCDLFMX2 pic.twitter.com/WfDS5RPWat — Ainary Nari (@AinaryNari) August 10, 2024

La primera fue la Secretaría de las Mujeres, la cual a través de un comunicado exigió que Adrián Marcelo sea expulsado de “La casa de los famosos México 2” porque “ejerció violencia de género en contra de Gala Montes, perpetuando estereotipos, prejuicios, discriminación y violencia contra las mujeres, debido a que de forma reiterada desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz, situación que además fue difundida en redes sociales”.

Además, la dependencia exhortó a la productora del programa eliminar la participación de las personas que emitan mensajes y tengan comportamientos basados en la violencia, discriminación y desigualdad.

Posteriormente, el Conapred funó a Adrián Marcelo señalando que el entretenimiento no tiene que ser misógino, clasista, racista, homofóbico, xenofóbico ni discriminatorio, y remató sentenciando: "Ya basta, nada justifica las narrativas de odio".

El Adrián Marcelo sin poder fumar mota en la casa de lo famosos pic.twitter.com/ERYjqdZWa2 — Diego (@DiegoDidago) August 8, 2024

Ahora, en un video ya viral se puede ver a Adrián Marcelo durante la fiesta de Halloween de este viernes exhibiendo que la producción de “La casa de los famosos México 2” le da unas gomitas muy especiales que lo calman.

“Hay una parte que me gusta mucho de los viernes… Mi gomita, escogí que fuera los viernes, pero no puedo hablar de eso. Siempre antes de la fiesta”, señaló.

No obstante, la famosos aparentemente se le bajó lo pacheco porque rápidamente dijo: “no puedo hablar de esto”, sugiriendo que tales gomitas podrían ser de marihuana y otras sustancias que le ayudan a sedarlo.