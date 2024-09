Adrián Marcelo pidió salir de La Casa de los Famosos México 2: 'Ya no me voy a divertir' | VIDEO

Adrián Marcelo es uno de los personajes más polémicos de La Casa de los Famosos México 2 y parece ser que incluso él duda a veces decide si debería permanecer o no en la competencia por los 4 millones de pesos, pues reveló que ha pedido su renuncia.

A pesar de que en más de una ocasión los usuarios de redes sociales han pedido que Adrián Marcelo salga de La Casa de los Famosos México 2, parece ser que la producción del programa no planea expulsar a uno de los habitantes más polémicos de la temporada.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar si el influencer regiomontano es quien decide partir del reality, pues la producción no puede forzar la permanencia de ninguno de sus habitantes, aunque abandonar el programa significa pagar una multa económica.

¿Adrián Marcelo se quiere ir de La Casa de los Famosos México 2?

Adrián Marcelo confesó que pidió salir de La Casa de los Famosos México 2 durante una conversación con Sian Chiong, a quién le contó el motivo por el cual pensaba en abandonar la competencia en la séptima semana de la misma.

"Yo ya no me voy a divertir güey, después de la grave acusación que me hicieron", explico Adrián, haciendo referencia al momento en que Arath de la Torre y Gala Montes lo acusan de ser un hombre violento en contra de las mujeres.

"Irme y hacer un video de YouTube", contó el famoso que son sus planes. En el material, el famoso planearía afectar la imagen de Arath al hablar de una supuesta infidelidad que habría buscado el famoso en medio de su relación con su esposa Susy Lu, un tema del cual ya se ha conversado con anterioridad y que se ha desmentido.

El motivo de la molestia del influencer es que asegura que entró al reality show para quitarse la fama de violenta contra las mujeres y por ello no le agradaron los comentarios que recibió por parte de sus enemigos del cuarto Tierra.

Se suma a ello rumores de que abogados y familiares querrían sacar al creador de contenido del reality, de acuerdo con información del periodista Jorge Carbajal.

Usuarios en redes sociales esperan que Adrián Marcelo sí se vaya de La Casa de los Famosos México y además, destacan que el influencer no ha dudado en decir cosas horribles de sus compañeros, pero que maneja una doble moral al no permitir que suceda lo mismo con él y ofenderse por ello.