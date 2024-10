Afirman que Nodal estuvo en rehabilitación por una congestión; lo anexaron por orden de Pepe Aguilar

Cuando se informó que Christian Nodal fue hospitalizado por “problemas estomacales”, mucha gente quedó escéptica respecto a si esa había sido la verdadera razón, pues se dio a conocer que previo a eso el cantante había estado en una fiesta con los Aguilar y que incluso se había peleado con Angelita. Ahora, se dio a conocer que aparentemente al famoso lo internaron en una carísima clínica de rehabilitación, pues habría sufrido una congestión alcohólica que desató la furia de Pepe Aguilar.

Fue el canal de YouTube de Kadri Paparazzi el reveló que Nodal fue anexado en una clínica carísima en Tulum; antes de ello, había informado que al cantante se le había pasado la pachanga: “Nodal está internado, dijeron que era por un problema estomacal... cuando se te pasan las cubetadas de agua, se le pasó la fiesta, se excedió un poco o un mucho y hoy lo tienen hospitalizado porque se les desvaneció, se puso muy grave, se desvaneció en una fiesta donde estaban varios Aguilar, Nodal y tristemente terminó en el hospital".

Ahora, el mismo equipo de faranduleros reveló que personas cercanas a la familia Aguilar contaron que Pepe ordenó a Nodal su anexamiento, para así desintoxicarse por su amor a las bebidas estupefacientes.

Si Ángela Aguilar publicó inicialmente la foto de Christian Nodal en el hospital,mi ciela toma terapia.El germen,macho alfa,lomo plateado solo tiene una infeccion estomacal.El tipo que no quiere publicar a su hija en sus redes por que tiene nueva pareja le pasa esto #karmaisreal pic.twitter.com/Xnwli8QpxT — Dulcinea (@DulceRu16679193) October 2, 2024

En el anexo de lujo de Tulum a donde lo llevaron, el cual costó 200 mil pesos, Christian Nodal habría tenido un retiro espiritual. Y se escogió ese porque presuntamente su suegro Pepe Aguilar habría sido internado ahí en 2018, por lo que tenía su sello de aprobación.

“Este lugar se encuentra en Tulum, se maneja como lo que llaman un retiro espiritual. No le pueden llamar algo de AA, porque AA no cobra, ellos llevan todo el programa de AA pero sí cobran, cobran una lana. Hacen una meditación, empiezan a escribir todos sus problemas, empiezan a rascarle, rascarle, a lo más profundo que tengas de tus problemas, yo siempre he dicho, ‘esta es la punta del iceberg’”, señalaron.

“Es como un renacimiento, es como volver a nacer, estar agradecidos por la vida, ayuda para todo tipo de situaciones, para desvalorar un poco (...) es un tipo de sanación a nivel emocional”, les agregó una mujer vía telefónica del anexo whitexican.