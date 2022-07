Alan Estrada cuenta travesía por el Titanic

El actor y vlogger de viajes Alan Estrada, después de haber sido uno de los dos primeros mexicanos en hacer una expedición para ver los restos del Titanic, señala que por lo menos en los siguientes años no repetiría la experiencia, ya que espera a que las compañías que ofrezcan este tipo de turismo brinden mejores atenciones. La misión en la que se aventuró fue con un sumergible experimental.

La travesía de Estrada comenzó en junio de 2021 cuando hizo su primer intento por descender tres mil 800 metros bajo el mar para conocer los vestigios de la embarcación que ha sido motivo de películas; sin embargo, no lo logró.

Fue hasta el pasado 3 de julio que logró bajar los casi cuatro mil metros de profundidad, junto con otros viajeros, para admirar las entrañas del Titanic: ver los cuarteles de la cubierta, la junta de expansión, el puente de mando y la famosa proa, que en el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet es recordada por la escena donde Rose sube a ésta mientras Jack la sujeta de la cintura.

La expedición duró 12 horas, de las cuales, cuatro fueron para salir de la plataforma, dos para tocar el fondo marino, hora y media para hallar los vestigios del barco y hora y media más para recorrer y observar la nave, además de dos horas y media para volver. En el pequeño sumergible iba un piloto, un copiloto y tres turistas, incluido el creador Estrada.

Me pregunté si valía la pena arriesgarme tanto para documentarlo, ahora creo que no tanto, estoy en un momento pleno en el que me gustaría arriesgarme menos, no sería reportero de guerra