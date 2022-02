Alan Estrada disfruta estar al mando

Alan Estrada, actor y youtuber, disfruta ser el “capitán del barco” en la obra de teatro musical Siete veces adiós, que produce, dirige y escribe. Se inspira en el tipo de puestas en escena que le gusta ver: aquellas que conectan con el público desde la historia y personajes, más allá del uso de recursos espectaculares.

“Me gusta el teatro que toca, que va a la tierra. Disfruto mucho las obras que tienen grandes producciones, que las cosas se mueven o vuelan, pero a mí me agradan más las historias que apelan a mis emociones desde la conexión, desde identificarnos con quienes están contando esos sucesos. Siete veces adiós es eso, no queremos apantallar a través del artefacto, sino a través del arte, ésa es nuestra intención, contar una historia desde una posición completamente honesta, que conecte con la gente”, comentó Alan Estrada en entrevista con La Razón.

Siete veces adiós es una puesta en escena que reflexiona acerca del amor actual y las relaciones de pareja. Se centra en la historia de Él (Gustavo Egelhaaf) y Ella (Fernanda del Castillo), quienes tras siete años de estar juntos pasan por una crisis y tratan de descubrir si es mejor continuar o no.

“Muchas de las historias de amor que vemos es cuando la pareja se conoce, la química está a todo lo que da, está el romanticismo, acá no, es una pareja que a lo mejor ya está desgastada, cada uno ya conoce las virtudes y defectos del otro, está eliminada esa parte romántica de idealizar a alguien”, comentó Estrada, quien en este proyecto colabora con Jeannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez.

Desde hace muchos años he tenido la inquietud de dirigir. Básicamente estoy creando una obra que es el tipo de teatro que a mí me gusta ver, entonces me siento muy contento, estamos muy felices con el resultado