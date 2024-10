Alejandra Guzmán amenaza a quien la 'tiró' en el aeropuerto: 'Hay gente muy violenta'| VIDEO

Alejandra Guzmán insiste en que su brutal caída en el aeropuerto sucedió no por un tropiezo de su parte al querer evadir a los medios, sino porque alguna persona le puso el pie y provocó así que perdiera el equilibrio. Esto a pesar de que en el video se ve claramente que nadie la tira.

La hija de Silvia Pinal aseguró que tomará medidas legales contra aquella o aquellas personas que hayan tenido que ver con su caída en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya que la cantante asegura que se ha sentido violentada a partir de la agresión.

La caída de Alejandra Guzmán

Muchos internautas aseguran que Alejandra Guzmán se encontraba en estado inconveniente al momento de su caída y en los videos se puede ver con claridad el momento en el que ella tropieza sin que nadie intervenga para provocar el incidente.

👇🏼 VIDEO: Momento exacto en que ALEJANDRA GUZMÁN se CAE al llegar en ESTADO INCONVENIENTE al aeropuerto ‼️#AlejandraGuzman llegó a la terminal 2 a las 4:30 p.m. y al intentar evadir a los medios de comunicación, sufrió una aparatosa caída justo antes de subir a su camioneta.… pic.twitter.com/5TRm3TrOI5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 7, 2024

Alejandra Guzmán amenaza a quien la 'tiró' en el Aeropuerto de la CDMX

Fue en una entrevista en el programa Venga la Alegría que la artista aseguró que tomará acciones legales contra quienes supuestamente provocaron la caída de la estrella musical en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Hay gente muy violenta que ya nada más la agarra contra mí y yo creo que voy a tener que hacer algo porque cada vez que paso por el aeropuerto me hacen algo o pasa algo”, explicó 'La Guzmán', dejando en claro que ya no toleraría esta situación nuevamente.

La mujer añadió que sentía que estaba siendo violentada por este motivo: "Y ya no me gusta porque ya es directamente conmigo y ya están violentándome. Escuché un comercial que decía que si yo sentía eso como mujer que lo reportara y lo voy a hacer. Voy a hacer algo al respecto”, añadió.

La cantante no especificó qué tipo de acciones ejercería ni quiénes podrían ser las personas que estarían al acecho para atacarla cada que va al aeropuerto a pesar de tener caderas de titanio: “Es que me tiraron y ellos saben que yo tengo dos caderas de titanio. Entonces yo tengo mi vida privada y muy aparte de todo, mi trabajo que lo amo. Pero sí, los que lo hacen están jodid**”, expresó.

Sobre su prótesis, la cantante aseguró que se encontraba en su lugar, por lo que la caída no tuvo complicaciones más allá del moretón que le dejó: “Esas han aguantado. Gracias a Dios, gracias a Dios me la p***. Se movió, pero está en su lugar. No te preocupes”, finalizó.