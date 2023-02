Alejandra Guzmán pelusea y desconoce a Sylvia Pasquel: "mi sangre es bien Guzmán"

Alejandra Guzmán peluseó a su hermana Sylvia Pasquel, pues en una reciente entrevista dejó claro que no la considera como una integrante cercana de su familia y le mandó un duro mensaje.

“Al final yo tengo una familia muy diferente y la amo, amo a mi papá, amo a mi mamá y a mi hermano también, siempre hemos estado juntos toda la vida, yo sé quién es quién”, pronunció Alejandra Guzmán, sin mencionar ni por error a la Pasquel.

Cuando le preguntaron por Sylvia Pasquel, la cantante simplemente dijo que ella evita pelear y tener problemas, y dejó claro que ella sabe “con quien se lleva bien y con quien no”.

“Como vibro ahorita bonito, trato de mantenerlo para mí y no meterme ni engancharle con cosas que no debo porque son ajenas a mí… Hay muchas cosas que separan, pero como tengo mi sangre bien Guzmán y tengo a mi madre sana, ¡qué me importa!”, dijo Alejandra Guzmán.

La famosa agregó que quiere que su mamá Silvia Pinal quiere que esté bien cuidada y que ella y su hermano Luis Enrique han estado “siempre con su madre”.

Por ello, Alejandra Guzmán concluyó diciendo que quiere que su progenitora disfrute l o que le queda de vida y sobre la posibilidad de que se reconcilie con Frida Sofía señaló: “ojalá y Dios te escuche”.