Sylvia Pasquel ataca a Lucía Méndez y le dice "Diva desempleada" (VIDEO)

La polémica por Lucía Méndez volvió cuando Sylvia Pasquel atacó a la cantante, tras recordar su paso por el reality show de “Siempre reinas”.

Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera asistieron al programa de Pincky Promise en donde revivieron los pleitos que tuvieron con Lucía Méndez, quien se asume como la “Diva de México”, por lo que a la Pasquel no le gustó estoy se lanzó contra su compañera de programa.

“Nosotras sí trabajamos. Es una diva desempleada, neta”, dijo Sylvia Pasquel en la entrevista del programa de Karla Díaz.

Asimismo, Sylvia Pasquel señaló que a diferencia de Lucía Méndez, ella y sus compañeras sí están vigentes, esto para contradecir a la “Diva” cuando las humilló en el programa con sus reproducciones de Spotify.

“Nosotras sí estamos vigentes, en serio. Es que si ya vamos a hablar de pasadita, para cerrar el tema, ella no hace televisión desde el siglo pasado”, mencionó la hija de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel insinúa que Lucía Méndez es la que más haters tiene

También, se refirió a que ella Laura Zapata y Lorena Herrera no tiene haters, pero señaló que Lucía Méndez es perseguida por este tipo de usuarios en sus cuentas de redes sociales.

“Yo no tengo muchos haters en mi cuenta. Yo me he metido en la cuenta de otra compañerita, híjoles... como tiene haters, mano”, dijo Sylvia Pasquel.