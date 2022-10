Sylvia Pasquel afirma Silvia Pinal la abandonó de niña: "Necesitaba estar con mi mamá"

Sylvia Pasquel reveló que tuvo una infancia muy desolada, pues dijo que siente que Silvia Pinal la abandonó y que la excluyó de su vida.

Así lo dijo en el programa "Siempre reinas" de Netflix, en el cual dijo que su progenitora prefería estar con sus parejas que pasar tiempo con ella.

Mi mamá fue muy noviera, era un cuerazo. Entonces, trabajaba mucho, viajaba mucho y tenía muchos galanes. Necesitaba estar con mi mamá. Yo sí siento que tengo una huella de abandono muy fuerte, y tengo que trabajar siempre con eso", dijo Sylvia Pasquel.

Agregó que cuando sus papás se divorciaron se sintió sola durante el proceso legal. Incluso afirmó que su mamá y sus hermanas la excluyen de su vida.

"Digamos que ya hacen su mundo aparte, como que de repente me siento un poco excluida. Las veo que hacen muchos planes entre ellas tres, y no me toman en cuenta, como si no existiera", confesó la hija mayor de Silvia Pinal.

Finalmente, la famosa reveló que no usa artísticamente el nombre Pinal por una recomendación que ahora considera absurda:

"Cuando empiezo mi carrera me convencen de que me cambie el apellido para que no me relacionen con mis papás… qué estupidez, porque nunca dejaron de relacionarme con mis papás y yo podría haber sido Sylvia Banquells perfectamente".