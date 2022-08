Sylvia Pasquel revela que Alejandra Guzmán no quiso cantar en homenaje a Silvia Pinal ¿Pelea?

Este lunes Silvia Pinal recibió un emotivo homenaje en Bellas Artes, al cual asistieron sus hijas como espectadoras, pues Alejandra Guzmán afirmó que no había sido invitada a cantar… cosa de la cual su hermana Sylvia Pasquel tiene otros datos.

Y es que, durante la ceremonia, Alejandra Guzmán afirmó que no había sido requerida para actuar durante el evento.

La Secretaría de @cultura_mx y el INBAL, en colaboración con la @CinetecaMexico, el @imcine y la señora @sylviapasquel, realizaron esta noche un homenaje a la actriz y productora mexicana, Silvia Pinal, en la Sala Principal del @PalacioOficial. pic.twitter.com/r0YY0aZ9v7 — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 30, 2022

"Pues a mí no me tocó cantar... Pero quiero agradecerte madre, todas las cosas que nos has demostrados, que cualquier mujer podía hacer, porque tú has hecho más que eso, haz logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer", pronunció.

Tras esas fuertes declaraciones, Sylvia Pasquel salió a decirle a Javier Poza que Alejandra Guzmán sí fue invitada para cantar, pero que ella no quiso hacerlo.

En el merecido homenaje a la Diva @SilviaPinal en el recinto más importante de la cultura en México @PalacioOficial pic.twitter.com/jUi9AloRjE — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 30, 2022

"Yo le mandé un WhatsApp explicándole lo del homenaje, todo lo que iba a pasar: que se iba a hacer el popurrí y que estaría muy bonito que ella participara en ese momento cantándole a su madre una canción… y no quiso", dijo Pasquel.

“Le habló a Efigenia y dijo: ‘yo nada más voy a ir como hija, yo no voy a trabajar’. Supongo que su comentario fue porque no estuvo ahí pese a que estaban todas las personas con las que [mi mamá] ha trabajado. Por supuesto que yo invité a mi hermana, ¿cómo no la iba a invitar?”, remarcó, dejando ver pleitos entre los hijos de Silvia Pinal.