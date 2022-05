Silvia Pinal le responde a los críticos de su polémica actuación: "me gusta trabajar"

Silvia Pinal no se quedó callada y le respondió a quienes criticaron su breve y polémico regreso al teatro con una serie de declaraciones que han dado de qué hablar.

En entrevista con la prensa, la cual la siguió hasta un restaurante al sur de la CDMX y esperó a que saliera, doña Silvia Pinal fue cuestionada respecto a la polémica que se generó cuando subió al escenario en silla de ruedas.

Sin pelos en la lengua y de manera filosa, Silvia Pinal agradeció a la gente que sí la apoyo en su regreso a la actuación:

“¿Qué te pasa calabaza? A mí me gusta trabajar y me gusta que la gente te diga que qué bien trabajas. La gente me dice: ‘Qué bonito y ¿por qué hace esto?’. La gente está de acuerdo conmigo y bendita sea que estén conmigo”, pronunció.

Cambiando de tema, la actriz contó que Alejandra Guzmán estuvo un tiempo con ella en s casa, “durmiendo y comiendo, está regresando de una gran gira que está haciendo”.

Finalmente dijo que quería encontrarse con Luis Miguel, el padre de su nieta Michelle Salas: “ojalá, así lo veo y lo abrazo… yo lo quiero mucho, Michelle lo quiere mucho”.