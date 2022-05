Ignacio López Tarso critica a familia de Silvia Pinal por dejarla actuar: "Deberían cuidarla"

El primer actor Ignacio López Tarso criticó a la familia de Silvia Pinal por dejarla actuar en la obra de teatro “Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita!”.

“Yo admiro a Silvia, yo entiendo su necesidad del teatro porque yo la siento igual, pero hay que tener mucho cuidado. Silvia necesita alguien que le ayude en eso. Tiene hijos, tiene nietos, deberían cuidarla y no dejar que decida sola porque se puede equivocar, como se equivocó esta vez”, dijo Ignacio López Tarso en entrevista para el programa Sale el Sol.

Aseguró que Silvia Pinal se equivocó al aceptar participar en dicha obra, pues aseguró que no era para ella. “Ella dijo sí por el deseo de regresar al teatro y bueno se equivocó porque no es para ella. Es muy claro que es una obra que no debe hacer Silvia Pinal. Quienes le embarcaron en esto pues tiene la culpa”, comentó el actor.

Asimismo, explicó que la obra de teatro en la que participó Silvia Pinal era de baja calidad. “Es una comedia sin ninguna calidad literaria, no tiene calidad dramática, ni ninguna calidad de ningún tipo, ahí no había calidad. ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’, pues el título a mí ya no me gusta, ya me parece una jalada de pelo”, indicó.

Cancelan obra de Silvia Pinal, tras polémica

En redes sociales se generaron cientos de reacciones por parte de actores y por periodistas sobre la participación de Silvia Pinal en la obra de “Caperucita, ¡Qué onda con tu abuelita!”.

Después de la polémica, Silvia Pinal dejó de actuar en una función debido a problemas de salud, hasta que finalmente se decidió sacarla de la cartelera.