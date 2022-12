Sylvia Pasquel afirma que "Siempre Reinas" la distanció de Lucía Méndez: "Empezó a haber groserías"

El reality “Siempre Reinas” dejó al descubierto la vida íntima de famosas como Sylvia Pasquel y Lucía Méndez, las cuales eran muy amigas, pero se distanciaron por culpa del programa de Netflix y las pésimas actitudes de la segunda.

Así lo reveló Sylvia Pasquel a “Pinky Promise”, programa en el que narró que Lucía Méndez comenzó a ponerse muy tóxica dentro del programa.

“Conforme fue pasando el reality, se fue comportando de otra manera. Empezó a haber groserías, desacreditaciones”, lamentó.

Sylvia Pasquel agregó que quiso mantener su amistad con Lucía Méndez, pero que su pésima actitud terminó por distanciarlas. No obstante, aseguró que su toxicidad se debió a la influencia de terceros.

“Puede ser que a veces hay gente alrededor que te llena la cabeza de humo y que te hace pensar que estás en un lugar que no estás”, dijo.

Por ello Pasquel lamentó que su ex amiga no hubiera tenido a alguien que “cuidara su imagen” para no salir tan “raspada” en el programa.

“También habría que decirles a sus empresarios que la manejan que la ubiquen. Si tuviera conocimiento de lo que es un empresario y tenía unos empresarios detrás de ella, hubieran cuidado su imagen, no que salió raspadísima”, lamentó Sylvia Pasquel.