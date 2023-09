Alejandra Márquez celebra la buena recepción de las miradas femeninas

El año pasado, Alejandra Márquez Abella presentó su tercer largometraje, El norte sobre el vacío, un western moderno que hace una necesaria crítica a la violencia que se vive actualmente y desde hace tiempo en México. A través de la historia de Don Reynaldo vimos a un hombre dispuesto a todo para defender lo que es suyo al estar amenazado por un grupo criminal que pretende cobrarle derecho de piso para que él y su familia puedan estar tranquilamente en su rancho.

La cinta, que también aborda la importancia de tener un legado y hace un retrato de las relaciones familiares, se hizo de 16 nominaciones al Premio Ariel en su edición de este año, incluyendo el reconocimiento para su directora, quien comparte dicho honor con tres colegas realizadoras en lo que es un hecho histórico para la industria fílmica mexicana.

“Yo creo que estas nominaciones al Ariel son muy merecidas para todos los colaboradores de la película, todos hicieron un trabajo espectacular y por eso la cinta es una cosa diferente que llama la atención, a mí personalmente la nominación por guion me da mucha felicidad”, mencionó Márquez Abella en entrevista para La Razón.

“Me siento muy contenta de que el público esté recibiendo bien a la mirada femenina, siento mucha satisfacción de que los tiempos hayan cambiado y de que están respondiendo a lo que está pasando socialmente en el mundo; me siento muy contenta de que el público esté reaccionando bien a lo que yo adjudico, a la experiencia femenina o a la mirada femenina, que es una apertura en hacer cosas un poco diferentes a lo que ha sido la mirada imperante, la mirada masculina, y eso me da mucha satisfacción sobre todo”, comentó la realizadora sobre cómo se siente al estar nominada junto a otras tres mujeres en la categoría de Dirección (Michelle Garza Cervera, Natalia Beristáin y Lucía Puenzo).

En años recientes, la representación femenina sigue creciendo dentro de la industria cinematográfica mexicana, un ejemplo claro de esto es la terna de este año que aspira a llevarse el Ariel por el gratificante trabajo de dirigir una producción fílmica. “Me parece increíble [la representación femenina en el cine mexicano], siento también que otras academias del mundo no están en este nivel de diversidad como el que tenemos nosotros, creo que la nuestra, la AMACC, es una academia muy diversa”, expresó la también guionista.

La cineasta se encuentra en un buen punto en su carrera, en el que su nombre ya es muy reconocible y en el que es buscada para dirigir no sólo en México, sino también en otras partes del mundo. “Yo pienso en mi trabajo todos los días y en llevar los procesos como me gusta, en decir, las cosas y que la filosofía de vida que me interesa esté inserta en mis películas”, compartió la cineasta.

Después del éxito logrado con El norte sobre el vacío y la entrega del Ariel, lo siguiente para Márquez Abella será el estreno de su primera película hablada en inglés, A Million Miles Away, el 15 de septiembre por Prime Video.