Alejandro Fernández dice que Vicente Fernández lo indujo al alcohol: "Me gustó" (VIDEO)

El cantante Alejandro Fernández habló de la polémica en la que lo acusaron de cantar en estado de ebriedad en el palenque de León.

Alejandro Fernández reveló que él no estaba tomado, sino emotivo. Incluso publicó un video en el que aseguró que extrañaba a su papá Vicente Fernández y que en ese concierto tuvo muchos recuerdos del cantante.

Sin embargo, Alejandro Fernández ofreció una entrevista en el podcast ‘Creativo’ de Roberto Martínez, y descartó que fuera una persona muy fiestera, pero sí señaló que su papá fue quien lo incitó a beber.

“Se va a escuchar mal, pero fue mi papá (Vicente Fernández) el que me indujo al ped.. (alcohol)… La verdad es que yo era muy tranquilo. No soy muy parrandero a pesar de que tengo la fama”, dijo Alejandro Fernández.

El cantante contó que su papá le decía que se tomara un trago porque Alejandro Fernández era penoso. “Yo era demasiado penoso y mi papá, con el ánimo de que se me bajaran los nervios, cuando iba a presentarme me dijo: ‘Tomate un conac’ y pues me gustó”, señaló.

Alejandro Fernández dijo que beber algo antes de sus shows le ayudan a “desinhibirme, y evidentemente, en el transcurso de 30 años, más de dos veces se me ha pasado la copa en el escenario”.

Alejandro Fernández también habló del tema del palenque de León en el programa de Ventaneando.

“(Ese día) llevaba dos meses sin tomar. Tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando, de repente, en mis conciertos, sí me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna manera me relaja. Sufro ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, ayuda muchísimo”, dijo.