Alex Marín, destrozado, anuncia que se divorcia de Mía Marín: 'Lloro cuando veo sus cosas'

El actor de cine para adultos Alex Marín anunció que se está divorciando de su esposa la modelo Mía Marín, después de 12 años de matrimonio.

El influencer publicó un video en el que, en medio del llanto, revela que Mía Marín y él ya no están juntos ni de forma sentimental, ni tampoco laboral, por lo que cada quien va a seguir su camino.

“Actualmente nos estamos divorciando, estamos en pláticas de divorcio y no pasa nada… me siento triste, lloro algunas veces que veo cosas de ella, pues obvio fueron doce años, tenemos historia”, dijo Alex Marín mientras lloraba.

Asimismo, el actor de cine para adultos señaló que llegaron a un acuerdo económico y recordó cómo es que Mía Marín lo cuidaba en las giras.

“Yo quiero que esté feliz, está contenta. Con ella ya no tengo ningún lazo laboral. Llegamos a un acuerdo económico, no queremos pelear, si duele porque son muchos años de estar con ella, en 12 años siempre me cuidó”, mencionó la estrella de Internet.

Alex Marín termina con sus famosas novias, pero ahora tiene 7

Alex Marín señaló que también terminó su relación con Giselle Montes y Yamilet, ya que ambas mujeres decidieron hacer su vida con sus nuevas parejas y quieren exclusividad y él tiene amor para dar a muchas mujeres. Aseguró que con Giselle el contacto seguirá, porque ella es la madre de su hija.

Alex Marín se divorcia de Mía Marín, pero ahora tiene 7 novias Foto: Especial

Hace unos días Alex Marín ofreció una entrevista a un podcast en donde contó que ahora tenía siete novias y explicó cómo es su vida con siete mujeres, señaló que él puede atender a todas por igual.

Alex Marín, Mía Marín, Giselle Montes y Yamilet se hicieron famosos por actuar en películas para adultos, sin embargo, su fama explotó cuando hicieron un video en el Cañón del Sumidero, el cual generó tremenda polémica en las redes sociales.