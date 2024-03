Alexa Nikolas, Nicole de Zoey 101, responde a la disculpa de Dan Schneider por 'Quiet On Set'

Alexa Nikolas fue una de las jóvenes actrices de Nickelodeon que salió a hablar en el documental Quiet On Set. Esta no es la primera vez que la actriz habla respecto a todo lo que vivió en un set de Zoey 101, una producción de Dan Schneider, dónde aseguró vivir un infierno completo al ser maltratada por sus compañeros el productor e incluso por Britney Spears, la hermana mayor de la protagonista Jamie Lynn Spears.

Debido a que Alexa Nikolas aprendió a no quedarse callada la actriz reaccionó a las declaraciones de Dan Schneider quién pidió perdón por haber herido en el pasado a quienes integraban su equipo de trabajo en Nickelodeon, después de que expusieran los abusos a los que sometió a dichas personas en el documental Quiet on Set.

Las cosas se están poniendo serias para Dan Schneider, el mega productor de Nickelodeon que está siendo el enfoque de la explosiva serie documental Quiet on Set.



Alexa Nikolas reacciona a Dan Schneider

El productor admitió "me he enfrentado mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento y definitivamente le debo algunas personas una disculpa bastante fuerte".

El aparente remordimiento de Schneider tuvo como respuesta a la reacción de Alexa Nikolas, quien mostró escepticismo y decepción, ya que Nikolas criticó la falta de acción concreta por parte de Dan: "¿Estás avergonzado? No lo suficientemente avergonzado como para ir a acercarte a la gente a la que realmente hiciste daño" acusó.

"¡Explotabas a niños!" exclama Alexa Nikolas, quien señaló que Dan Schneider actuó como si se hubiera tratado de un maltrato ocasional que salió de control "no siento nada de tí, Dan, nada en lo absoluto" expresó. Asimismo, se mostró incrédula sobre las aseveraciones del productor donde aseguró sentise avergonzado.

"Sabemos lo que piensas de las niñas y la smujeres y no te haces responsable de cómo "hipernormalizabas" "tu pensamiento arcáico para las generaciones siguientes" aseguró tras señalar el papel que tenía como Nicole en Zoey 101, donde era una adolescente "loca por los chicos" que "era tonta y no sabía jugar basquetbol".

Alexa Nikolas también señaló que situaciones como las extrañas escenas que grabó sobre Ariana Grande "es malo en cualquier momento". La mujer dejó muy en claro que no le agradó para manda la manera de Dan Schneider de disculparse tras el lanzamiento de Quiet on Set y conforme avanza el video, se mostró cada vez más molesta, al asegurar que el video se trató de "la percepción laboral de él".