Brian Peck participó en 'Zack y Cody' y más programas juveniles tras salir de prisión por abusar de Drake Bell

La revelación de que Drake Bell fue abusado por Brian Peck durante su estancia en Nickelodeon generó gran revuelo en redes sociales, junto con el resto del documental Quiet On Set, puesto que si bien se conocía la historia de que el ex actor es un agresor, nadie esperaba que lo hubiera sido durante su estancia en la productora juvenil hasta que recientemente reveló Bell que él había sido la víctima del sujeto.

El público se llenó de preguntas, desde si era familar de Josh Peck, el compañero de Drake Bell en Drake & Josh, así como qué sucedió con él después de salir de prisión, pues cabe destacar que el actor cumplió una condena por abusar del actor con tan solo 15 años de edad. Peck admitió dos cargos de abuso y fue culpado por ocho más, incluído "abuso con anestesia o sustancias controladas".

Las declaraciones de Drake Bell sobre el abuso que sufrió son desgarradoras, pues asegura que con él hombre de entonces más de 40 años, fue víctima de "las peores cosas que le puedes hacer a una persona abusandolo" durante un tiempo indefinido por la víctima. Además, el trauma le ha dejado secuelas, pues isn importar que han pasado alrededor de 20 años desde que sucedió, el actor llora al hablar sobre el abuso que sufrió por parte de Brian Peck.

Brian Peck fromó parte de más series juveniles tras salir de prisión por abusar de Drake Bell

Tras salir de prisión, se señaló que Brian Peck no podía trabajar en directo contacto con niños más; sin embargo, podía estar en los mismos sets y series que los menores siempre y cuando no se acercara a ellos. En la reciente entrevista que realizó para Quiet On Set, Drake Bell señaló cómo desde el jucio, Peck recibió mucho apoyo de la industria de Hollywood, con 41 cartas para el juez por parte de diversos famosos que señalaban que el actor era una buena persona y un juico repleto del lado de Brian y vacio para Drake.

Tras salir de prisión por abuso en 2005, Brian Peck trabajó en varias películas y series infantiles, entre las cuales se encuentran las siguentes:

Outlaw Trail: The treasure of Butch Cassidy- Clay

​Zack y Cody: Gemelos en acción- (voz del espejo)

​Yay Me: Starring London Tipton- (voz del espejo, sin créditos)

​Cuentos que no son cuentos- (actor)

​Queerantine!- Profesor de educación sexual

​Jack and the Beanstalk- El Emperador, sin créditos

Eso no fue todo, puesto que en su carrera, Brian Peck no dejó la actuación sino hasta 2015, diez años después de haber abusado de Drake Bell. El delincuente vive actualmente en Los Ángeles, en California, de acuerdo con información del sitio web de noticias TMZ, como un actor retirado.