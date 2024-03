Drake Bell llora al hablar del abuso que sufrió con Bryan Peck: 'Me sentía sucio' | VIDEO

El cantante Drake Bell habló nuevamente del abuso sexual que sufrió cuando solo tenía 15 años, hecho que lo marcó de por vida y que lo llevó a tener problemas con las drogas y el alcohol.

El actor y compositor estadounidense ofreció una entrevista con Yordi Rosado, en la que habló de todo lo que contó en el documental “Quiet on set the dark side of kids tv”, en el que por primera vez Drake Bell rompió el silencio sobre el abuso sexual que vivió con Bryan Peck, quien era el coach de diálogo de Nickelodeon.

En la entrevista, el protagonista de “Drake y Josh” contó que Bryan Peck lo convenció de distanciarse de su papá, para que él no lo representara más y así poder tomar su lugar y hacerse cargo por completo de Drake.

El cantante contó que en ese momento no se sentía en peligro, pues se había quedado muchas veces en la casa de Bryan, el coach de diálogo se quedaba en su habitación y Drake en el sillón de la sala mirando televisión.

Hasta que un día Drake Bell se despertó y vio que estaba siendo abusado sexualmente por parte de Bryan Peck, recordó, tal y como lo dijo en el documental, Bryan Peck se disculpó con él y le prometió no volver a abusarlo, pero cada día eran más terribles los abusos.

Drake Bell llora al recordar a su novia que lo ayudó en el momento del abuso

En la conversación Drake Bell recordó que en ese momento él tenía una novia con la que había mucha conexión, les gustaban las mismas películas, la misma música, y debido a su gran conexión ella se dio cuenta de lo que le estaba pasando.

Drake Bell lloró cuando recordó que su novia y la mamá de su novia lo protegían y en una ocasión Bryan Peck lo fue a buscar a la casa de la chica porque lo iba a llevar a Disneylandia, pero el actor no contestó y después llamó a la casa de su novia, pero ella arrancó el teléfono de la casa para que no volviera a sonar más.

El cantante mencionó que a ella fue la primera persona que le contó lo del abuso y le aconsejó que tenía que hablar y acusarlo, poco después el artista le contó todo a su mamá por teléfono y fue ella quien llamó a las autoridades, entonces los agentes llegaron a la casa de Drake y les tuvo que contar detalladamente todos los abusos, hasta que le pidieron fingir una llamada con él para grabarlo y así tener la prueba y la confesión de lo que Bryan le hizo al actor.

El artista dijo que tras vivir dicha experiencia se sentí destruido, se sentía sucio y sobre todo muy avergonzado.

Recordó que a Bryan Peck no lo encarcelaron mucho tiempo, lo condenaron a 16 meses de prisión, pero realmente solo pasó 4 meses en la cárcel, porque, dijo, gente de Hollywood envió cartas al juez revictimizandolo y diciendo que Bryan era inocente, incluso personas que él consideraba sus amigos.

También dijo que pese a que el hombre quedó registrado como agresor sexual de menores, él siguió trabajando en proyectos para niños en Disney Channel y que incluso un día se lo encontró en un restaurante en una mesa en la que había puros chicos de entre 14 y 16 años.