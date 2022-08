Alfredo Adame se lanza contra Fofo Márquez y Rey Grupero por broma: "En esta casa hay armas. No respondo" (VIDEO)

Alfredo Adame sigue enojado por la broma que le hicieron Fofo Márquez y Rey Grupero y señaló que corrieron con suerte debido a que en su casa siempre hay armas.

El actor y conductor ofreció una entrevista a Ventaneando en la que señaló que no levantará cargos contra los influencers, pero advirtió que corrían gran peligro por haber ido a su casa y colgarle una lona en su fachada.

“Me entero que es un chavito de Monterrey que se llama Fofo Márquez que ya se lo anda padroteando el Rey Grupero metiéndolo en su rollo. Yo nada más le quiero decir a este chavito Fofo Márquez el riesgo que corrió por andarle haciendo caso a idiota. En esta casa hay armas, ese chavito no sabe en la que se pudo haber metido”, advirtió Alfredo Adame.

“Se los digo muy claro a los dos: yo no respondo chipote con sangre. O sea, a mí ni me pasa nada y no voy a proceder legalmente porque no tiene caso, y mira que los abogados no me cuestan”, dijo Alfredo Adame sobre la broma que le hicieron Fofo Márquez y Rey Grupero.

Así fue la broma a Alfredo Adame de parte de Fofo Márquez y Rey Grupero

Los influencers hicieron una lona gigante en la que publicaron el teléfono de Alfredo Adame, pues en la manta anuncian que el actor da clases de Karate.

“Patadas de bicicleta, carazo a botella y desplazamiento con sillas con el experto en artes marciales Zen Zei Alfredo Adame, no aceptes imitaciones”, se lee en la lona.

Sin embargo, la broma no paró ahí, ya que Fofo Márquez y Rey Grupero colgaron la lona afuera de la casa de Alfredo Adame y al actor no le gustó nada.