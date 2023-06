Alfredo Adame: La triste razón por la qué no estará en la 'Casa de los famosos México'

Alfredo Adame no sólo sabe pelearse con los reporteros, sino que también aprovecha para decirles las verdades más incómodas de la farándula, como el triste motivo por el cual no estará en “La casa de los famosos México”.

“La casa de los famosos México” se estrena este domingo 4 de junio a las 8.30 de la noche por el Canal de Las Estrellas.

Tremendo zafarrancho armó Alfredo Adame durante la inauguración de un restaurante.



Tremendo zafarrancho armó Alfredo Adame durante la inauguración de un restaurante.

El reality contará con la presencia de famosos cuya carrera se ha vuelto irrelevante, como Wendy Guevara, Paul Stanley, Poncho de Nigris, Raquel Bigorra y Emilio Osorio.

Respecto a por que no va a estar en “La casa de los famosos México”, Alfredo Adame reveló una dura verdad:

“Sí, yo estoy vetado desde hace mucho, el día que les renuncié me vetaron, y luego me volvieron a llamar, yo creo que distractores para que no fuera a La Casa de los Famosos de la otra empresa”, pronunció.

Tras ello, Adame despotricó en contra del programa y aseguró que los famosos que estarán son irrelevantes y lo más chafa que hay… cosa que mentiras no son.

“¿A ti te interesa ver a Paul Stanley? No sólo soy el rey de los realities, el rey de los ratings. Entonces, pues bueno, yo creo que se amarraron la soga ellos mismos, se pegaron un tiro en el pie”, dijo.