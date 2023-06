Toño Mauri se infecta por TERCERA vez de COVID ¿peligra su salud?

Los fans de Toño Mauri están “con el Jesús en la boca”, pues el actor se contagió por tercera vez de COVID, enfermedad que casi lo mata cuando inició la pandemia.

Cabe recordar que cuando Toño Mauri se infectó por primera vez del virus, se puso tan mal que le hicieron un doble trasplante de pulmón.

Toño Mauri anuncia que se contagió de Covid-19 nuevamente .

Pronta recuperación 🙏⭐ pic.twitter.com/iW7Z9DuVXL — Susanita tiene un raton (@PosaTres) June 1, 2023

Ahora, a raíz de su tercera infección, Toño Mauri ofreció una entrevista a Ventaneando en la que dio los pormenores de su estado de salud, el cual tiene muy preocupados a sus fans.

“Aquí estoy con este problema otra vez. Esperamos que ya pueda liberar este mal rato este mal sabor de boca. A toda la gente que nos escucha, que se cuide, el virus sigue ahí”, pronunció el famoso desde su casa de Miami.

"Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado, entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincidió con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo", agregó, pero al programa De Primera Mano.

Por fortuna, Toño Mauri dejó más que claro que su salud no corre peligro; sin embargo, se está sometiendo a todos los cuidados necesarios para recuperarse satisfactoriamente.