Toño Mauri tiene COVID por segunda vez ¿Está malo?: "¡No se confíen!"

Tal parece ser que el doble trasplante de pulmón no le sirvió de mucho a Toño Mauri, pues el actor reveló que le dio COVID por segunda vez.

A través de sus redes, Toño Mauri dio a conocer que la enfermedad viral que casi le cuesta la vida volvió a atacar su cuerpo.

El famoso subió una foto en la que aparece postrado en una cama usando cubrebocas y sosteniendo una prueba positiva.

Toño Mauri aprovechó para pedirle a sus fans que no se confíen, pues el COVID sigue macizo, aunque mucha gente piense lo contrario y vaya a los conciertos del Zócalo como si nada:

“Otra vez COVID!! Por favor, no bajen la guardia!!! No se confíen!! Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO!!! A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo!!”, señaló.