Leticia Calderón revela por qué la operaron: "No era vida"

Leticia Calderón rompió el silencio y reveló los duros motivos por los cuales fue hospitalizada y sometida a cirugía, pues tenía a sus fans preocupados por su vida.

Y es que el fin de semana Alex Kaffie ventiló que Leticia Calderón había sido hospitalizada, pero se negó a dar mayores detalles de los motivos.

En entrevista con “Sale el Sol”, narró que fue operada debido a un devastador malestar de salud que le impedía vivir con dignidad.

Y es que la famosa padecía de un fuerte reflujo que le impedía hacer comer y hacer muchas cosas: “ya venía con una serie de síntomas bastantes incómodos como no poder comer tomate verde, las semillas, picante, café, té, grasa, o sea, no podía comer ya nada y todo lo que comía me provocaba como acidez, me sentía mal".

"No era vida, entonces decidí (operarme), obviamente ya estaba con el doctor y haciéndome varios estudios, y el doctor ya fue cuando me dijo que era candidata a operarme de reflujo biliar y hernia hiatial, y le dije: 'pues como vas'", agregó.

Leticia Calderón remarcó que dicha cirugía no fue riesgosa ni de urgencia, pero sí necesaria, y celebró que ya puede comer más cosas.

“Ahora ya me permiten comer muchas más cosas, ya duermo con una almohada, ya no tengo esta sensación de que se me regresaba la comida. Sí había estado con este malestar de gastritis y colitis, pero yo creo que el 80 por ciento de los mexicanos lo tenemos mucho por nuestra alimentación por el estrés, el tráfico, el smog, por todo lo que vivimos, entonces pues es algo a lo que te acostumbras a vivir", finalizó Lety Calderón.