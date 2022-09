Manelyk González ataca a Celia Lora y le dice que "tiene el cuerpo asqueroso” (VIDEO)

La influencer Manelyk González, famosa por haber aparecido en Acapulco Shore, no se guardó nada y atacó a Celia Lora por haberse metido en el pleito entre ella y su excompañera de programa Karime.

Todo comenzó porque Karime le mandó una indirecta a Manelyk González de haberla traicionado y ahí comenzó una guerra de indirectas entre ellas.

Posteriormente se revelaron los promocionales de la nueva temporada de Acapulco Shore en la que Karime se besa con Jawy, exnovio de Manelyk.

Así que recientemente Manelyk González se le fue con todo a Celia Lora por tenerse en este pleito. La exparticipante de Acapulco Shore hizo una transmisión en vivo en donde habló sin tentarse el corazón sobre la hija de Alex Lora.

En el video, se exhibe que Celia Lora le ha dado like a comentarios en los que tachan a Makelyk de “ardida”, tras el promocional de la nueva temporada de Acapulco Shore en el que aparecen Karime y Jawy.

En el video, Manelyk González le reclama a Celia Lora por tomar partido en el pleito y asegura que la playmate no tiene talento y criticó su cuerpo.

“Celia Lora, qué se tiene que meter y qué me tiene que venir a criticar. Supérame, ya pasó. Si yo superé o no lo que está pasando con los otros dos cabron… es mi vida. No tiene por qué opinar o por qué meterse”, dijo Manelyk en el live.

“Su único talento -y no tengo nada en contra porque tengo muchísimas amigas que tienen OnlyFans- es estar en OnlyFans y ni siquiera porque tenga un cuerpero, porque tiene el cuerpo asqueroso, sino porque vive de sus papás, la verdad. I’m sorry”, criticó Manelyk González a Celia Lora.

Los usuarios de Internet aseguran que Manelyk humilló a Celia Lora con su comentario: "Era responderle, no humillarla", "trapeo con ella el piso jajaja ay esa Mane", entre otros.

Así empezó la enemistad de Manelyk y Celia Lora

Celia Lora fue la “boss” en una de las temporadas de Acapulco Shore y en ese entonces Manelyk presumía a los cuatro vientos su amistad con la playmate.

Sin embargo, la amistad se terminó cuando Manelyk y Celia Lora fueron compañeras en el reality show de La Casa de los Famosos. La hija de Alex Lora se molestó porque Mane empezó a llevarse con Alicia Machado, quien era la acérrima enemiga de Celia.

Manelyk y Alicia Machado fueron las dos finalistas de La Casa de los Famosos y en el programa se hicieron aliadas, algo que molestó a Celia Lora, pues ella reclamaba que por amistad Mane tenía que estar de su lado y no de la Miss Universo.