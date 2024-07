Alizée reaparece en los escenarios y fans quedan impactados con cara: 'el tiempo no perdona' | VIDEO

La cantante francesa Alizée fue el crush de muchísimas personas hace años, cuando el mundo conoció el video de “J'en Ai Marre”, legendaria canción que, pese a que nadie tenía idea qué decía, todos se sabían porque no podía dejar de contemplar la belleza de la cantante en el clip, en el cual lucía sus mejores pasos de baile en un atuendo coqueto y muy icónico.

Lamentablemente, como diría Juna Gabriel, el tiempo pasa y no perdona, pues Alizée se hizo tendencia en redes sociales por reaparecer en los escenarios franceses, a 20 años de lanzamiento de “J'en Ai Marre”, reinterpretando la canción, pero con una apariencia completamente cambiada.

Cabe recordar que en aquellos lejanos años 2000, Alizée estaba teniendo fama internacional, justo cuando apenas tenía unos tiernos 18 años. En ese entonces era llamada mundialmente la “Princesa del pop francés” y siguió sacando unos temas bien buenos y bailables, pero de repente, al menos en esta parte de occidente, un día se esfumó súbitamente y ya nadie supo de ella.

Los verdaderos fans de Alizée supieron que se casó con el bailarín Grégoire Lyonnet, con quien formó una familia, misma que se convirtió en el centro de su mundo, pues se alejó de los escenarios para enfocarse en esa parte de su vida más tradicional.

Otros de los temas por los que Alizée es recordada son “Mademoiselle Juliette” y un cover de “La isla bonita”, tema de Madonna, por si tenías el pendiente.

Ahora, Alizée sorprendió al ofrecer una actuación en su natal Francia, en la que los fans no pudieron creer su regreso, en la que además todo mundo quedó anonadado por su apariencia actual.

Y no es que Alizée se vea mal o descuidada, sino que a todo mundo le sorprendió lo que llamaron como una “frente monumental”, la cual al parecer no se habían dado cuenta de que ha tenido toda su vida.

“Esa frentesota no la tenía, ya se está quedando pelona”, “Se está quedando pelona Alizée, no lo puedo creer”, “la gente se infarta cuando Alizée toda su vida a sido frentona, solo que este peinado no le ayuda” y “qué bueno es ver a la adorada francesa de nuevo cantando, toda una diosa”, comentaron los fans.