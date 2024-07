Travis Kelce rompe en llanto en pleno concierto de Taylor Swift, ¿Qué le pasó? | VIDEO

Sin lugar a dudas, la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce es una de las más tiernas y llamativas en el mundo del espectáculo. La cantante y el jugador de fútbol americano formaron una bella unión a pesar de que el anuncio sorprendió a muchos en su momento.

Si bien el noviazgo entre Travis Kelce y Taylor Swift jamás ha estado fuera del ojo público y no ha quedado exento a críticas, ambos han demostrado una y otra vez que existe mucho cariño entre ambos, como sucedió este fin de semana, cuando captaron al deportista mientras lloraba en medio de The Eras Tour.

El jugador ha demostrado que pese a ser un hombre de gran tamaño, no duda en estar en contacto con sus emociones y por ello, ha logrado cautivar a muchas swifties y mujeres en general que valoran que los varones no teman a este tipo de situaciones.

Travis Kelce llora en medio de The Eras Tour

Fue durante uno de los conciertos de Taylor Swift en Amsterdam, que Travis Kelce rompió en llanto cuando escuchó a la cantante interpretar un tema que al parecer es bastante importante para su relación.

En los videos, podemos ver a Taylor mirar seguido donde sabe que se encuentre su pareja. Por otro lado, a Kelce lo captaron llevando sus manos al rostro y secándose las lágrimas, profundamente emocionado por la situación.

Fue durante el tema "Mary's Song", una canción del álbum debut de la famosa en la que, en una parte, interpreta una estrofa que encaja muy bien con Kelce y ella. En la letra dice "Tendré 87 (años) y tú 89. Todavía te miraré como las estrellas que brillan en el cielo".

La casualidad está en que Taylor nació en 1989 (el que además es nombre de uno de sus discos) y Travis es el número 87 en los Kansas Chiefs, donde juega como ala cerrada. Este detalle hizo que el público destacara que quizás se trata de una relación a la que estaban destinados a llegar.

La artista realizó un mashup con el tema y "Everything Has Changed" y "So High School", por lo que todo indicaría que en realidad sí se trata de un momento dedicado especialmente para Travis.

Esta no es la primera vez que Taylor Swift dedica un momento a Travis Kelce durante sus conciertos. Ya en el pasado ha utilizado los colores de los Chiefs, el equipo en el que juega el deportista e incluso, el famoso hizo una aparición especial en los escenarios en Londres.